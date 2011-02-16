طوفان 110کیلومتری اردبیل را درنوردید/ کندی تردد در محورهای استان

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، وزش تندباد که از پیش از ظهر امروز در اردبیل آغاز شده بود، ظهر امروز با سرعت بیش از 85 کیلومتر در ساعت بیشتر شهرهای مرکزی استان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

سرعت تندباد هم اکنون در شهرستان نیر بیش از 110 کیلومتر در ساعت معادل 28 متر بر ثانیه گزارش شده که در بین شهرهای مرکزی استان بیشترین شدت را داشته است.

طوفان در شهرستانهای مشگین شهر، نمین، هیر، سرعین، گرمی و... سایر مناطق مرکزی نیز با شدت متفاوت و در حدود 50 تا 85 کیلومتر در ساعت گزارش می شود.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان استان دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعات نیمه شب گذشته سرعت باد در مرکز استان به بیش از 85 کیلومتر در ساعت نیز افزایش یافته بود.

علی اسلامی اضافه کرد: پیش بینی می شود که وزش تندباد و وقوع طوفان تا اواخر امروز ادامه داشته باشد و در برخی از ساعتها سرعت آن به بیش از 90 کیلومتر در ساعت نیز برسد.

تندباد تردد در محورهای مرکزی اردبیل را کند کرد

وی با بیان اینکه هم اکنون اکثر شهرهای مرکزی استان با این پدیده جوی روبرو بوده و در برخی شهرها این پدیده از شدت بسیار بیشتری برخوردار بوده است، افزود: خوشبختانه بروز این پدیده تاکنون خسارتی به اماکن عمومی، معابر و امکانات زیرساختی استان وارد نکرده است.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان همچنین خاطر نشان کرد: این پدیده علاوه بر ایجاد مشکل در زندگی روزمره شهروندان استان، موجب بروز کولاک همراه با برف و یخ در سطح جاده ها و محورهای مواصلاتی بخش مرکزی بویژه در گردنه ها و راه های سخت گذر شده و تردد را در این محورها کند کرده است.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه با ورود سیستم بارش زا به استان از شدت طوفان و تندباد در این نواحی کاسته خواهد شد، از شهروندان استان اردبیل خواست که با رعایت نکات ایمنی، از تردد غیر ضروری بویژه در نواحی کوهستانی خودداری کنند.

برف و باران اردبیل را فرا می گیرد

پیش از این نیز مدیریت بحران استان اردبیل با اشاره به تغییر الگوهای فشار هوا و ریزش هوای سرد، نسبت به بارش برف و باران و احتمال وقوع سیل و سیلاب به خصوص در نواحی کوهستانی و کاهش دما تا هفت درجه سانتیگراد طی دو روز آینده هشدار داده بود.

خسارت 15 هزار میلیارد ریالی حوادث غیرمترقبه در اردبیل

گفتنی است استان اردبیل جزو 10 استان حادثه خیز کشور بوده و از سال 1374 تاکنون، حوادث قهری و طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی، سرمازدگی و... بیش از 15 هزار میلیارد ریال به این استان خسارت زده و 835 نفر نیز طی 15 سال اخیر در اثر این حوادث جان خود را از دست داده اند.