دو دهه ادعای غیر مستند منامه/ سند آمریکایی دروغ بودن دخالت ایران در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکی لیکس سندی از دولت آمریکا را منتشر کرده که نشان می دهد ادعای حکومت بحرین مبنی بر دست داشتن ایران در قیام مردم شیعه این کشور عربی صحت ندارد.

بر اساس این گزارش، اطلاعات بدست آمده از تلگراف های دیپلمات های آمریکایی که توسط ویکی لیکس منتشر شده نشان می دهد که اتهام وارد شده از سوی منامه به تهران صحت نداشته و بی اساس است.

بر اساس این گزارش، دولت بحرین از چندی قبل با اعتراض مردم خود که غالبا شیعه هستند مواجه بوده و منامه، تهران را به دست داشتن در این ناآرامی ها متهم می کند.

در همین رابطه بر اساس سندی که تاریخ 8 آگوست 2008 بر روی آن ثبت شده و متعلق به سفارت آمریکا در منامه بوده آمده است : هر زمانی که این ادعا مطرح می شد از دولت بحرین می خواستیم تا اسناد خود در این رابطه را ارائه کند اما از اواسط دهه 1990 تا این لحظه ما هیچ مدرک قانع کننده ای را که نشان دهد پول و یا اسلحه ایرانی به بحرین آمده تا به مخالفان حکومت این کشور کمک کند مشاهده نکرده ایم.

در ادامه این سند امده است: اگر حکومت بحرین اسناد جدید و محکمتری درباره دخالت ایران در امور داخلی خود دارد بهتر است هر چه سریعتر این اسناد را در اختیار ما (آمریکا) نیز قرار بدهد.