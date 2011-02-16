پتریوس از افغانستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز چاپ لندن، دیوید پتریوس که کمتر از 8 ماه پیش به فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان برگزیده شده قرار است تا پیش از پایان سال جاری میلادی این سمت را رها کند.

این اقدام در راستای برنامه ترمیم (تغییر) کادر فرستاده های آمریکا در افغانستان خواهد بود که طی آن 5 دیپمات وفرستاده آمریکا در کابل از جمله "کارل آیکنبری" و "ژنرال دیوید رودریگز" معاون پتریوس باید عوض شوند.

"جف مورل" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ضمن قدر دانی از اقدامات پتریوس گفت: ژنرال پتریوس کار خود را عالی انجام می دهد اما او واقعاً از یازده سپتامبر بطور تمام وقت کار می کند و دیگر نمی تواند این را برای همیشه انجام دهد.

پتریوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه و در برهه ای از زمان در عراق بود. تئوری وی مبنی بر مسلح کردن قبایل در عراق اقدامی بود که آمریکا را از مخمصه و باتلاق عراق خارج کرد و آمریکا در صدد بود تا با انتصاب او به این سمت در افغانستان این کشور را هم با رویکرد عراق آرام کند، اما با وجود گذشت مدتها از انتصاب وی هنوز هیچ چشم اندازی از آرامش در اقغانستان به چشم نمی خورد.