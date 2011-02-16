فعالیت در حوزه مهدویت در البرز نیازمند پیگیری جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن قرائتی شامگاه سه شنبه در همایش مهدویت در کرج با بیان اینکه در دسترس قرار داشتن امور مذهبی در اثرگذاری آن دارای اهمیت فراوانی است، تشکیل نمایندگی بنیاد و برگزاری این همایش در استان نوپای البرز را بسیار ارزنده و مفید ارزیابی کرد.

وی سپس با اشاره به انحلال انجمن حجتیه و عدم ایجاد جایگزینی مناسب برای آن در سال های گذشته به بیان تاریخچه ای اجمالی از نحوه شکل گیری و فعالیت این بنیاد پرداخت.

حجت الاسلام قرائتی سابقه فعالیت بنیاد را از سال 79 و همزمان با دریافت نظر مثبت مقام معظم رهبری ذکر و خاطرنشان کرد: هم اکنون بحث مهدویت از حدود عقاید شیعی خارج شده و به بحثی جهانی و سیاسی مبدل شده است که لازم است با دقت و قدرت به آن پرداخته شود.

قرائتی با اعلام اینکه در سطوح گسترده اطلاع رسانی همچون اینترنت و شبکه های ماهواره ای شبهات بسیاری در این زمینه مطرح می گردد و پرفروش ترین فیلم های تولیدی توسط غربی ها به این حوزه مربوط می شود، ضرورت فعالیت چنین مراکزی در کشور را یادآور شد.

رئیس بنیاد مهدویت در ادامه چاپ حدود 70 جلد کتاب در قطع جیبی و دو مجله تخصصی و عمومی در حوزه های مهدویت و انتظار را از فعالیت های این مرکز خواند و گفت: هم اکنون حدود 300 نفر در بنیاد تحت آموزش های تخصصی مهدویت قرار گرفته و فارغ التحصیل شده اند که این افراد از طلابی هستند که دروس درجه دو حوزه را به اتمام رسانیده اند.

وی آموزش به سایر افراد همچون اساتید، دانشجویان و عموم مردم را از مراحل بعدی فعالیت این مرکز اعلام کرد

قرائتی نیت صادقانه را عامل به ثمر رسیدن تلاش ها در همه امور از جمله توسعه شناخت مهدویت و مفهوم انتظار ذکر کرد و اظهار داشت: شیعه امروز نسبت به گذشته بسیار توسعه یافته و افراد زیادی به اسلام گرویده اند که نشان از نظر ویژه حضرت حجت(عج)و لطف خدا به این دین دارد.

قرائتی از استان البرز بعنوان یکی از استان هایی که در زمینه آموزش های مهدویت جای کار بسیار دارد نام برد و تاکید کرد: باید بحث های تخصصی و کارشناسی در این حوزه مطرح شده و پی گیری شود.