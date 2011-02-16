1500 بازرسی از مراکز جمع آوری شیر خام خراسان شمالی انجام شد

مجید روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: از 33 مورد امور غیر بهداشتی این مراکز 12 مورد به مراجع قضائی معرفی شدند که طبق دستور دادگاه سه مرکز پلمپ شد.

وی تصریح کرد: همچنین از اول سال جاری تاکنون سه هزار و 600 تن شیر خام مسموم توسط این اداره کل ضبط شد که از این مقدار 330 کیلوگرم معدوم و دو هزار و 600 کیلو گرم نیز مورد استفاده مشروط قرار گرفت.



وی افزود: امسال 33 هزار تن شیر خام به استانهای همجوار صادر شده که این مقدار 50 درصد حجم تولید شیر خام استان خراسان شمالی را تشکیل می دهد.



به گفته مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی در این استان روزانه 250 تن شیر تولید می شود.



روحانی نژاد همچنین از کشف و ضبط 26 هزار و 43 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در این استان خبر داد و گفت: از این مقدار 12 هزار و 300 کیلوگرم نیز معدوم شد.



وی افزود: مقدار مواد خام معدوم شده طی مدت مشابه پارسال 67 تن بوده که از این مقدار 55 تن متعلق به شیر خام بوده است.



این مسئول خاطر نشان کرد: 53 هزار و 680 لاشه دامی در کشتارگاه‌های استان مورد بازدید قرار گرفته که از این مقدار 190 لاشه معدوم شده و مقدار گوشت استحصالی 1950 تن بوده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی تعداد طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های استان را دو میلیون و 740 هزار قطعه بیان کرد و گفت: از این مقدار 13 هزار و 469 قطعه معدوم شده و مقدار گوشت استحصالی چهار هزار و 833 تن بوده است.

