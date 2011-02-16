پایان حفر تونل انحرافی پس از 63 روز/ ریزش کارگاه مانع ورود امدادگران

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امداد گران حادثه معدن هجدک سرانجام پس از 63 روز از حادثه ریزش معدن زغالسنگ به روی سه کارگر معدن با حفر تونل 118 متری خود را به محل حادثه رساندند اما هم اکنون ریزش بسیار شدید سقف کارگاه معدن مانع از ورود امداد گران به محوطه کارگاه محل حادثه شده است.

شدت ریزش سقف کارگاه به حدی است که حفره ای بزرگ در سقف کارگاه ایجاد شده است و امدادگران درحال کنترل این ریزشها هستند.

این درحالی است که چند اکیپ تخصصی برای رسیدن به محل حادثه و خارج کردن اجساد قربانیان به صورت سه شیفت درحال فعالیت هستند.

معدنچی معدن زغالسنگ هجدک

یعقوب فضلی، مدیر روابط عمومی شرکت زغالسنگ کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: حفر تونل انحرافی به طول 118 متر پایان یافته و امداد گران هم اکنون به کارگاه رسیده اند.

وی تصریح کرد: به دلیل ریزش شدید از سقف کارگاه امدادگران هنوز نتوانسته اند وارد معدن شوند.

وی ادامه داد: برای حفر تونل انحرافی بیش از هزار و 100 واگن خاک و سنگ معدن از تونل خارج و جابجا شده است.

فضلی ادامه داد: در صورت متوقف شدن ریزش معدن امدادگران می توانند وارد محل حادثه شوند.

وی دلیل این ریزش را رانش زمین و یا آتش باری انجام شده دانست و گفت: امداد گران همچنان در تلاش هستند اجساد سه قربانی حادثه معدن را از محل حادثه خارج کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاشهای شبانه روزی امدادگران معدن هجدک بزودی اجساد قربانیان از معدن خارج شود.

معدنچیان معدن زغالسنگ هجدک

وی همچنین در خصوص حادثه معدن همکار و فوت یک کارگر معدن نیز گفت: بررسیها در این خصوص ادامه دارد اما آنچه که مسلم است این کارگر درحال برداشتن تیر چوبی از یکی از کارگاههای غیر فعال بوده است که به دلیل عدم احتیاط تخته سنگ پشت این تیرک به روی سینه کارگر می افتد و متاسفانه بعد از انتقال به بیمارستان فوت می کند.

معاون بهره بردار شرکت زغالسنگ کرمان نیز در نشست بررسی وضعیت معادن کرمان اظهارداشت: تونل 118 متری طی مدت 36 روز به محل حادثه احداث شد و برای این کار بیش از هزار و 100 واگن سنگ و خاک از این تونل خارج شده است.

حسین میرزایی ابراز امیدواری کرد که تا انتهی هفته جاری معدنچیان مدفون در عمق 600 متری زمین خارج شوند.

وی تصریح کرد: در صورت عدم وجود ریزش حداقل دو هزار متر مربع خاک برای رسیدن به معدنچیان از این کارگاه باید جابجا شود.

23 آذرماه گذشته بر اثر ریزش معدن زغالسنگ کرمان در منطقه هجدک چهار کارگر معدن در زیر خاک مدفون شدند که با تلاش انجام شده جسد یک نفر از این افراد در روز نخست از معدن خارج شد اما پس از گذشت 63 روز تلاشها برای خارج کردن سه نفر دیگر ادامه دارد.