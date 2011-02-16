حمایت "نم" و چین از پیشنهاد ایران در سازمان منع سلاحهای شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر کوبا به عنوان نماینده جنبش عدم تعهد و چین طی سخنرانی در جلسه 63 شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی که در لاهه هلند در حال برگزاری است، از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل شبکه بین المللی حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی حمایت نمود.

در بیانیه جنبش عدم تعهد آمده است با ادای احترام به تمامی قربانیان و خانواده های آنها، کشورهای جنبش عدم تعهد و چین تاکید دارند تشکیل یک شبکه بین المللی جهت ارائه کمکهای ویژه و حمایت از تمامی قربانیان سلاحهای شیمیایی یک نیاز انسانی است که توجه جدی سازمان را طلب می کند. در ادامه آمده است جمهوری اسلامی ایران در جریان کنفرانس پانزدهم کشورهای عضو پیشنهاد تشکیل چنین شبکه ای را مطرح نمود و از شورای اجرایی درخواست شده نتیجه اقدامات انجام شده را به کنفرانس 16 گزارش دهد.



در بخشی دیگری از بیانیه جنبش عدم تعهد و چین، وجود سلاحهای کشتار جمعی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی عنوان و بر مواضع ثابت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مبنی بر خلع سلاح کامل مبتنی بر یک رژیم کنترل موثر و جدی بین المللی و از جمله منع و ریشه کنی کامل سلاحهای کشتار جمعی براساس کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی تاکید شده است.

در این بیانیه همچنین با ابراز نگرانی جدی از اینکه آمریکا و روسیه به عنوان دو کشور عمده دارنده سلاحهای شیمیایی اعلام کرده اند، نمی توانند ذخایر سلاحهای شیمیایی خود را تا ضرب الاجل نهایی 29 آوریل 2012 منهدم کنند از این دو کشور خواسته شده است تمامی اقدامات لازم جهت اجرای تعهدات خود مبنی بر انهدام کامل ذخایر سلاحهای شیمیایی خود تا تاریخ مذکور را به کار گیرند.



لازم به ذکر است شصت و سومین اجلاس سازمان منع سلاحهای شیمیایی از 26 تا 29 بهمن ماه سال جاری در مقر این سازمان در شهر لاهه هلند ادامه خواهد داشت. 188 کشور عضو این سازمان می باشند. شورای اجرایی سازمان یکی از ارکان مهم تصمیم گیری و سیاستگذاری آن محسوب می باشد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی می باشد، از اعضای فعال و تاثیرگذار این سازمان و شورای اجرایی آن محسوب می شود.



دو کشور روسیه و آمریکا رسما اعلام نموده اند که قادر نخواهند بود ضرب الاجل نهایی انهدام سلاحهای شیمیایی که در کنوانسیون تصریح شده است یعنی تاریخ 29 آوریل 2012 را رعایت نمایند این موضوع سازمان را با چالش جدی مواجه ساخته است. براین اساس چنانچه این کشورها به تعهد کنوانسیونی خود پایبند نباشند به عنوان کشورهای ناقض کنوانسیون محسوب شده و مشمول اقدامات تنبیهی سازمان خواهند شد.