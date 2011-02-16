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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۰

در کهگیلویه وبویراحمد؛

سرمایه گذاری در بخش آب متناسب با ظرفیتهای آن نیست

سرمایه گذاری در بخش آب متناسب با ظرفیتهای آن نیست

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این استان با وجود منابع فراوان آب، آن طور که باید سرمایه گذاری در حوزه آب نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر یاسوج، عبدالحسین نافیان، صبح چهارشنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان افزود: این استان با یک درصد جمعیت و یک درصد وسعت کشور از 10درصد آب کشور برخوردار است و می تواند به عنوان "استان آب " در کشور قلمداد شود.

وی مزیت اصلی این استان را آب عنوان کرد و بیان کرد: باید روی این بخش به شگل گسترده برنامه ریزی و کار شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش آب استان تاکید کرد و یاد آور شد: این استان به تولید و اشتغال نیاز اساسی دارد و باید چرخ کارخانه ها با توجه به منابع و ظرفیتهای موجود آن به حرکت در آیند.

وی همچنین بیان داشت: اجرای چهار طرح اقتصادی با اعتبار 118میلیارد ریال در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان مصوب شد.

نافیان این طرح ها را شامل سه کارخانه تولید آب معدنی و یک کارخانه تولید بتن با اشتغال 116نفر عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: با در خواست سرمایه در گردش 32 طرح مشکل دار استان موافقت شد.

وی میزان اعتبار موافقت شده را 152میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد واظهار داشت: این اعتبار زمینه تحکیم اشتغال 495 نفر را در استان ایجاد می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان نیز گفت: با توجه به منابع و ظرفیتهای استان تعداد 23 طرح صنعتی با اعتبار 652 میلیارد تومان برای تصویب و تایید نهایی به وزارتخانه صنایع و معادن ارسال شده است.

محمد حسین حیدرپور افزود: بیشتر این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده و تعدادی هم در دست بررسی است.

کد مطلب 1254969

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