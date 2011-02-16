سرمایه گذاری در بخش آب متناسب با ظرفیتهای آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر یاسوج، عبدالحسین نافیان، صبح چهارشنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان افزود: این استان با یک درصد جمعیت و یک درصد وسعت کشور از 10درصد آب کشور برخوردار است و می تواند به عنوان "استان آب " در کشور قلمداد شود.

وی مزیت اصلی این استان را آب عنوان کرد و بیان کرد: باید روی این بخش به شگل گسترده برنامه ریزی و کار شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش آب استان تاکید کرد و یاد آور شد: این استان به تولید و اشتغال نیاز اساسی دارد و باید چرخ کارخانه ها با توجه به منابع و ظرفیتهای موجود آن به حرکت در آیند.

وی همچنین بیان داشت: اجرای چهار طرح اقتصادی با اعتبار 118میلیارد ریال در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان مصوب شد.

نافیان این طرح ها را شامل سه کارخانه تولید آب معدنی و یک کارخانه تولید بتن با اشتغال 116نفر عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: با در خواست سرمایه در گردش 32 طرح مشکل دار استان موافقت شد.

وی میزان اعتبار موافقت شده را 152میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد واظهار داشت: این اعتبار زمینه تحکیم اشتغال 495 نفر را در استان ایجاد می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان نیز گفت: با توجه به منابع و ظرفیتهای استان تعداد 23 طرح صنعتی با اعتبار 652 میلیارد تومان برای تصویب و تایید نهایی به وزارتخانه صنایع و معادن ارسال شده است.

محمد حسین حیدرپور افزود: بیشتر این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده و تعدادی هم در دست بررسی است.