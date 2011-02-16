تقویت وحدت مهمترین مسئله امروز/ برخورد اصولی با فتنه گران رسالت مسئولان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه را بر عهده داشت در آغاز این جلسه طی نطقی آغاز هفته وحدت را به ملت ایران و مسلمانان جهان تبریک گفت.

وی در سخنان خود گفت: وجود اقدس رسول مکرم اسلام (ص)، این مشعل پرفروغ عالم هستی که مظهر تمامی کمالات برجسته ای است که انسان استعداد ظرفیت دسترسی به آن را دارد برای دنیای اسلام و جامعه بشریت نعمتی بزرگ و هدیه ارزشمند و الهی است.

ابوترابی تصریح کرد: خدای متعال این خورشید درخشان و پرفروغ و مشعل حیات بخش را به عنوان اسوه و الگوی مسلمانان جهان و دلباختگان حق تقدیم جامعه انسانی نموده است.

وی ادامه داد: کسانی که طالب لقاء حق و معرفت خدای سبحان هستند و کسانی که دغدغه تقرب ذات احدیت را دارند بهترین الگو و دغدغه ای که با مبانی فکری و اعتقادی و سجایای برجسته اخلاقی می تواند این راه را فراروی آنها بنماید و بستر هدایت بشر را فراهم آورد پیامبر اکرم (ص) است.

وی مهمترین ویژگی رسول مکرم اسلام را دعوت علی الله خواند و گفت: دعوت علی الله همان دعوت مقدسی است که بنیانگذار انقلاب با آن دعوت، راه روشن خود را آغاز نمود و خلف صالح او رهبر انقلاب فریاد بلند این سخن در این عصر و زمان است. همان فریادی که بازگشت به اسلام را در دنیای اسلام طنین انداز کرده است.

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: دراین راه مقدس رسول مکرم اسلام به ما آموخته است که در برابر دنیای کفر ایستادگی کنیم. پیامبر در برابر جبهه متحد کرد و نفاق راه پیروزی حق را هموار نمود و امام بزرگوار و رهبر انقلاب و انقلاب اسلامی این درس را از پیامبر اعظم و قرآن کریم آموختند. ملت مصر و ملل آزاده مسلمان در سایه این آموزه حیات بخش قرآن دنیای استکبار را به هیچ نمی شمرند و رویاروی آن ایستاده اند.

ابوترابی فرد گفت: ملت عزیز ما باید در سایه پیروی و اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب که به حق نماد خوف از ذات حضرت حق و بی اعتنا به استکبار و شیاطین است این راه را با اقتدار تداوم بخشند.

نماینده قزوین خاطر نشان کرد: برادران و همکاران ارجمندم از اهل سنت با دیگر برادران و خواهران خود در یک جبهه واحد قرار دارند. امت اسلام نیز باید یک جبهه واحد در برابر کفر تشکیل دهند. امروز این جبهه متحد به نمایش گذاشته شده است . امت اسلام باید یک جبهه واحد در همبستگی به نمایش بگذارند.

وی تاکید کرد: همانطور که رهبر انقلاب تاکید کردند مهمترین مسئله جهان امروز حفظ و تقویت وحدت اسلامی است و ما امروز شاهد شکل گیری این جبهه متحد در سراسر دنیای اسلام هستیم.

وی گفت: در این مسیر شناخت نقطه های تفرقه برانگیز و کسانی که نقش ایادی دشمن را ایفا می کنند و در این جبهه متحد ایجاد تفرقه می کنند ضرورت دارد و برخورد اصولی با آنان رسالت همه ماست.

ابوترابی ابراز امیدواری کرد که راه عزت و افتخار تداوم یابد و رویارویی منطقی با تفرقه افکنان داشته باشیم و اجازه ندهیم در برابر سیل خروشان ملت ایران که در 22 بهمن ماه حماسه آفریدند خس و خاشاکی بخواهند اختلال ایجاد کنند.

نایب رئیس مجلس در پایان شهادت دو دانشجو به نام های صانع ژاله و محمد مختاری را به ملت ایران و خانواده های آنان تسلیت گفت.