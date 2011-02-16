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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۴

با حضور دانشجویان و مردم/

تشییع پیکر دانشجوی شهید دانشگاه هنر آغاز شد

تشییع پیکر دانشجوی شهید دانشگاه هنر آغاز شد

تشییع "صانع ژاله" دانشجوی بسیجی که دوشنبه 25 بهمن ماه در جریان حضور اغتشاشگران در خیابانهای مرکزی تهران به ضرب گلوله منافقان شهید شد صبح امروز چهارشبه با همراهی مردم و دانشجویان از جلوی سر در دانشگاه هنر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر "صانع ژاله" چهارشنبه از ساعت 9:30 صبح از مقابل سر در دانشگاه هنر تهران به سمت خیابان انقلاب تا سر در اصلی دانشگاه تهران تشییع می شود.

محل خاکسپاری "صانع ژاله" در شهرستان پاوه، زادگاه وی خواهد بود.

به گزارش مهر، صانع ژاله دانشجوی رشته نمایش دانشگاه هنر تهران و متولد سال 1363 شهرستان پاوه در استان کرمانشاه بود که طی تیراندازی منافقان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.

این تیراندازی توسط یک موتورسوار انجام شده که طی عملیاتش چند نفر را زخمی و این دانشجوی دانشگاه هنر تهران را کشته است.

کد مطلب 1254975

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