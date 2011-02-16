سمینار ناظران آسیا فردا به پایان می رسد/ پایان نخستین سفر سرپرست کمیته داوران

به گزارش خبرنگار مهر، سمینارناظران داوری آسیا که با شرکت 42 نفر از ناظران بین المللی آسیا از 25 بهمن ماه در مالزی آغاز شده بود فردا پنج شنبه به پایان می رسد و حسین عسگری سرپرست کمیته داوران و اسماعیل صفری روز جمعه به ایران بازمی گردند. این نخستین سفر عسگری پس از قبول سرپرستی کمیته داوران است.

مسعود عنایت و مسعود مرادی که در این سمینار شرکت داشتند پس از شرکت درکلاس ناظران داوری در دوره مدرسان داوری شرکت خواهند کرد و اواخر هفته آینده به ایران می آیند.

در این دوره ناظران داوری آسیا زیرنظر مدرسان داوری AFC با آخرین شیوه های نظارت و تدریس داوری آشنا می شوند. علی بوسیم از امارات و سعد کمیل از کویت دو داور بازنشسته و سرشناس فوتبال آسیا ازجمله شرکت کنندگان در این سمینار هستند.