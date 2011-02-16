درباره لبنان نباید به عربستان اعتماد می کردیم/ فرود موفق اوباما در مصر!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "جان هانا" با اشاره به شکست سیاستهای آمریکا در لبنان اظهار داشت: زمان آن فرارسیده که خود سیاستی مشخص در لبنان داشته باشیم. ما در واگذاری سیاستگذاری در لبنان به عربستان دچار اشتباه شدیم و نتایج این اشتباه فاجعه بار بوده است.

رئیس دفتر دیک چنی تاکید کرد: باید با تشکیل ائتلافی دیپلماتیک با فرانسه، عربستان و سازمان ملل به صحنه لبنان باز گردیم.

این مقام آمریکایی در ادامه افزود: بهترین سناریو در شرایط فعلی لبنان این است که جریان 14 مارس را همزمان با تشکیل این ائتلاف بین المللی در داخل نیز تقویت کنیم. البته می توان در این میان از همان یک میلیون نفری که در روز 14 مارس 2005 (تشییع پیکر رفیق حریری) به خیابانها آمدند مجددا تقاضا کنیم تظاهرات کنند.

وی درباره حوادث اخیر مصر نیز اظهار داشت: آنچه در مصر رخ داد سیاست اوباما را تغییر داد و در برهه کنونی مهمترین ماموریت رئیس جمهور فرود موفقیت آمیز در آنجاست!