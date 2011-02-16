مفهوم انتظار نباید توسط نا اهلان منتشر شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، حجت الاسلام محسن کازرونی که شامگاه سه شنبه در همایش خاتم(ص) تا خاتم(عج) حضور یافته بود با اشاره به سخن پیامبر اعظم و نام بردن از انتظار بعنوان افضل اعمال، اظهار داشت: شایسته است علما و صاحبان اندیشه و قلم روی این محور بحث کرده و در بسط و معرفی مفهوم عمیق سخن پیامبر خاتم(ص) در جامعه تلاش کنند.

رئیس هیئت مدیره بنیاد مهدویت استان البرز که بعنوان نخستین سخنران در این مراسم سخن می گفت مفهوم انتظار را دارای ابعاد گسترده ای دانست که علاقمندان به این حوزه در جهان امروز با نقاط مبهم و تاریک بسیاری روبه رو هستند.

وی خاطرنشان کرد: نقاط تاریک باید توسط علما و محققین با توجه به ضوابط علمی تبیین شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان نکاتی در باب اهمیت اصل انتظار در اسلام، اضافه کرد: از معانی استلزامی فرج، فریاد کردن از وضع موجود و احساس مضیغه کردن است.

شیعه همواره خواهان پیشرفت بوده است

کازرونی با تاکید بر اینکه مذهب شیعه در طول تاریخ بعنوان مذهب معترض مطرح شده است، ادامه داد: شیعه برخلاف سنت که شیوه ای همراه گونه در پیش داشته و مظهر موافقت بوده است، ‌به افق های باز و بلندتر نظر داشته و با عدم رضایت از وضع موجود خواهان پیشرفت بوده است.

وی تاکید کرد:طبق سفارش پیامبر اکرم(ص) باید در بسط مفاهیم دینی از جمله انتظار فرج حریص باشیم چرا که اصلاح گری جامعه در این مفاهیم مستتر است.

امام جمعه کرج ایجاد شک و تردید برای مردم در زمان غیبت را از بزرگترین مشکلات منتظران خواند و با توجه به این روایت که در زمان غیبت هیچ مشاهده ای صورت نخواهد گرفت، ادامه داد: باز بودن فضا برای ادعای دیدار با حضرت و زمینه ایجاد انحرافات متعدد‌ از عمده ترین معضلات عصر غیبت محسوب می شود.

حجت الاسلام کازرونی از این همایش بعنوان طلیعه فعالیت های مهدوی در البرز نام برد و ادامه داد:باید عالمانه و فارغ از افراط و تفریط به این موضوع نگریسته شود.

وی در پایان از فعالیت مجموعه ارشاد اسلامی استان و مدیر کل در به تحقق رساندن فضای فرهنگی این اداره کل قدردانی کرد و افزود: شکل گیری چنین مکانی برای استان و هنرمندان منطقه مایه آبرو است.