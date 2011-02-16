خاطرات خلبان اسیر ویرایش شد

احمد مهرنیا نویسنده و از خلبانان نیروی هوایی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان ویرایش فنی این کتاب خبر داد و گفت: یک کتاب از خاطرات خلبان محمد غلامحسینی توسط راحله صبوری نوشته شده که کار ویراستاری فنی آن من بود.

وی ادامه داد: ویرایش کتاب را چند روز پیش به پایان رسانده و کتاب را به انتشارات سوره مهر تحویل دادم که فکر می کنم تا نمایشگاه کتاب منتشر شود.

نویسنده کتاب "حمله هوایی به الولید" در توضیح بیشتر این کتاب عنوان کرد: این خلبان اوایل جنگ به مدت 5 ماه در کوهستان شمال غرب کشور به دست گروهک دموکرات اسیر بود که این کتاب خاطرات وی از آن دوران را روایت می‌کند. نام کتاب "میهمان صخره‌ها" است ولی من پیشنهاد دارم "در بند صخره‌ها" نام گیرد.

مهرنیا افزود: از مجموعه‌ای که قرار بود درباره خلبانان دوران جنگ هشت ساله تدوین شود، جلد نخست با نام "ستاره‌های نبرد هوایی" با معرفی 55 خلبان همراه با عکس و خاطرات آنها تمام شده و به سوره مهر تحویل دادم.

وی اشاره کرد: جلد دوم کتاب در دست تدوین است و پیش‌بینی می‌کنم تا 6 ماه آینده تمام شود. تدوین جلدهای دیگر مجموعه بستگی به این دارد که چقدر مطلب و عکس درباره خلبان‌های حاضر در جنگ به دست آید و همکاری دوستان چگونه باشد.

این خلبان دوران جنگ در پایان خبر داد: کتابی که در آن درباره 24 ساعت نخست جنگ که با حمله عراق به ایران و پاسخ ما به آنها آغاز شد هم در دست نگارش است. در این کتاب ماجرای 148 فروند هواپیمای نیروی هوایی که در تاریخ اول مهر سال 59 عملیت گسترده ای را علیه ارتش عراق انجام دادند، روایت می شود. در صبح روز اول مهر عملیات مهمی توسط 140 فروند هواپیمای ارتش در عمق خاک دشمن انجام گرفت که تمامی خلبان‌های آن عملیات موفق شدند هدف‌های تعیین شده را بزنند. بعدازظهر آن روز هم 8 فروند هواپیمای دیگر به خاک دشمن نفوذ کردند که غالبا در کتاب‌ها از آنها یاد نمی‌شود ولی در این کتاب که نام آن "8+140" است درباره آنها نیز صحبت می‌شود.