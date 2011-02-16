افزایش مصرف سیگار در بین نوجوانان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید حقیقی پیش از ظهر سه شنبه در آیین آغاز به کار طرح جامع امام رضا (ع) در ارومیه افزود: در حال حاضر هفت درصد نوجوانان 15 تا 24 ساله استان مواد دخانی مصرف می کنند که این سن هر ساله روبه کاهش است.

وی با اشاره به نقش دخانیات در شیوع بیماری خطرناک سرطان اظهار داشت: این کاهش سن زنگ خطربزرگی برای خانواده هاست و باید با کنترل رفتار نوجوانان و همراهی بیشتر با این قشر آسیب پذیر این روند را از بین برد.

حقیقی ادامه داد: شیوع بیماریهای غیرواگیر از جمله مشکلات اساسی ما در عرصه سلامت در استان است و عمده سیاست های ما در راستای جلوگیری از شیوع این بیماریها بوده است.

مدیرفنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی همچنین بر نقش الگوهای غلط تغذیه ای در افزایش ابتلا به سرطان اشاره کرد و گفت: افزایش روزافزون استفاده از غذاهای آماده به ویژه ساندویچ ، پیتزا و انواع فست فود و همچنین تنقلات و علاوه بر آن کم تحرکی، پس از سیگار از مهمترین عوامل بروز سرطان و سکته های قلبی و مغزی به ویژه در سنین 15 تا 64 ساله هستند.

مدیر گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در آیین اجرای این طرح گفت: تغذیه به معنای سیری سلولی نیست بلکه فرآیند مرحله ای و کنترلی رساندن انرژی به بدن است.

سکینه نوری با اشاره به اهمیت تغذیه در زندگی افراد، ادامه داد: ریشه تمامی بیماریها به تغذیه نامطلوب برمی گردد.

وی با اشاره به تغذیه شیرخواران در دوران شیخوارگی به ویژه تا شش ماهگی گفت: عدم تغذیه مناسب با شیر مادر باعث بروز کوتاهی قد در نوزادان آذربایجان غربی شده است.

نوری رژیم های غذایی خودسرانه را برای کاهش وزن نامناسب دانست و اظهار داشت: نباید برای کاهش وزن به ویژه در بین بانوان به استفاده از رژیم های نامناسب غذایی رو ی آورد بلکه در این خصوص مشاوره مداوم با پزشک تغذیه بسیار مهم و حیاتی است.

مدیر گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی همچنین بر نقش این رژیم های غذایی در بروز سرطان تاکید کرد و گفت: سرطان در بسیاری از موارد زاییده رژیم های غذایی نامناسب به همراه استفاده از مواد دخانی به ویژه سیگار است.