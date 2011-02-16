رقابتهای تکواندو انتخابی نیروهای مسلح برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب تکواندو نیروهای مسلح کشورمان تیرماه سال آینده حضور در رقابتهای المپیک ارتش های جهان در کشور برزیل را پیش رو دارد. به همین منظور مرحله نخست رقابتهای انتخابی این تیم روز گذشته در دو مرحله برگزار شد.

در مرحله نخست رقابتهای قهرمانی نیروهای کادر و پایوران با حضور 77 نفر برگزار شد که در پایان تیم های سپاه ، نیروی انتظامی و ارتش عناوین اول تا سوم را کسب کردند. در اوزان مختلف نیز محمد احمدی ، علی مرتضوی ، سید علی موسوی ، عبدالله فریدونی ، حسن باغگرایی ، مهدی آزرمو و سامان آزادی به مقام قهرمانی دست یافتند.

در مرحله دوم نیز 80 تکواندوکار در رقابتی آزاد به مصاف هم رفتند که محسن رحیمی، محمود صابری، امید عسگری، عباس شیخی، محسن کمالی، علیرضا درویش پرو، محمد علی پور و سید علی مومنه صاحب مدال طلای اوزان هشتگانه شدند.

در صورت حضور یک تیم از نیروهای مسلح در جام فجر، از میان نفرات اول این دو مرحله یک تیم انتخاب خواهد شد. ضمن اینکه مرحله اول اردوی آماده سازی این تیم از 16 اسفندماه زیر نظر محمد رضا زوار آغاز خواهد شد.