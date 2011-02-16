اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان اینکه ماهانه 4 هزار و 560 نفر از قم عازم عتبات عالیات می‌شند، ابراز داشت: سالانه 54 هزار و 720 نفر از استان قم جهت زیارت قبور ائمه(ع) رهسپار کشور عراق می‌شوند.



وی در ادامه با اشاره به سهمیه استان قم بیان کرد: روزانه 4 دستگاه اتوبوس با ظرفیت 38 مسافر از قم راهی عتبات عالیات می‌شود.



رضایی در ادامه درباره مهلت ثبت‌نام متقاضیان سفر در بهار سال 90 گفت: متقاضیان سفر به عتبات عالیات در این ایام تنها تا ساعت 24 ، روز شنبه 30 بهمن فرصت دارند تا با مراجعه به سایت مربوطه، پیش ثبت نام خود را انجام دهند.



مدیر حج و زیارت استان قم با بیان اینکه در حال حاضر محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد اظهار داشت: چنانچه افراد ثبت نامی مازاد بر سهمیه استان باشند بین ثبت نام کنندگان قرعه کشی انجام می‌شود.



یادآور می شود: متقاضیان جهت پیش ثبت نام باید به سایت http://atabat.haj.ir مراجعه کنند.