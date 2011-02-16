روز سخت سنگ آهن بافق یزد برابر تیم بدون باخت لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 6 دیدار در شهرهای اصفهان، تهران، کازرون، سبزوار، کرمان و ارومیه پیگیری می شود.

در این هفته شاگردان حبیبی که خیالشان بابت صدرنشینی در لیگ آسوده شده میزبان تیم سنگ آهن بافق یزد هستند. هرچند پیش‌بینی کسب پیروزی برای تیم مهدی رهبری سخت است اما یزدی‌ها برای رهایی از سقوط یک تا دوپله ای خود نیازمند کسب پیروزی در این دیدار هستند.

مس کرمان که امسال حرکتی لاک پشتی در لیگ دارد، امیدوار است تا با قرار گرفتن مقابل تیم شهرداری شهر کرد که تا به امروز هیچ بردی بدست نیاورده به یک پیروزی ارزشمند دسته یافته و به رده‌های بالاتر جدول صعود کند. بیست و سومین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور را باید لیگ تغییر نام نامید!

از ابتدای این مسابقات تیم پارسیان تهران سه بار نام خود را تغییر داده است. این تیم از پارسیان میاندوآب به البرز و از البرز به تهران تغییر نام داد. در هفته ششم تیم پتروشیمی کازرون حامی مالی خود را تغییر داد تا بدین ترتیب با نام تربیت بدنی کازرون در لیگ حاضر شود. این تیم این هفته باز هم نام خود را تغییر داد. نام جدید تربیت بدنی کازرون، "جوونک" کازرون است!

اما تیم پرسپولیس سبزوار که از ابتدای لیگ بحث مشکلات مالی را مطرح کرده بود بالاخره حامی مالی خود را تغییر داد تا از این هفته با نام ثامن الحجج سبزوار در مسابقات شرکت کند.

برنامه هفته هشتم از بیست و سومین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه ‌های کشور بدین ترتیب است:

پنجشنبه 28 بهمن ماه:

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- سنگ آهن بافق یزد

* تعاون ثامن الحجج سبزوار- هپکو اراک

* صنعت مس کرمان- شهرداری شهر کرد

جمعه 29 بهمن ماه :

* پارسیان تهران - ذوب آهن اصفهان

* جوونک کازرون - شهرداری زرند کرمان

* دانشگاه صنعتی ارومیه - فولاد نوین سپاهان اصفهان

رده بندی لیگ تا به این هفته بدین شرح است :

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 14 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 11 امتیاز

3- تعاون ثامن الحجج سبزوار 10 امتیاز

4- فولاد نوین سپاهان اصفهان 8 امتیاز

5- شهرداری زرند کرمان 8 امتیاز

6- سنگ آهن بافق یزد 8 امتیاز

7- مس کرمان 7 امتیاز

8- دانشگاه صنعتی ارومیه 6 امتیاز

9- هپکو اراک 6 امتیاز

10- پارسیان تهران

11- جوونک کازرون

12- شهرداری شهر کرد بدون امتیاز