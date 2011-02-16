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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۳

با سخنرانی آیت الله خاتمی؛

تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون به حوادث اخیر در مدرسه فیضیه برگزار می‌شود

تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون به حوادث اخیر در مدرسه فیضیه برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون قم به ساختارشکنی‌های روز 25 بهمن در تهران، تا ساعتی دیگر با سخنرانی آیت الله خاتمی در مدرسه فیضیه قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی حوادث و ساختارشکنی‌های 25 بهمن ماه، طلاب و روحانیون شهر قم با تعطیل کردن دروس خود تجمع اعتراض آمیزی را جهت محکومیت این حوادث در مدرسه فیضیه برگزار می کنند.

این مراسم که با سخنرانی آیت لله سید احمد خاتمی همراه خواهد بود راس ساعت 10 برگزار می شود.

بر اساس این گزارش این تجمع از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تجمعی به همین مناسبت ساعت 10 امروز توسط طلاب حوزه علمیه خواهران در میدان آستانه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1254995

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