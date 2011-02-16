نخبگان با نگاه اقتصادی فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت صبح چهارشنبه در نشست با نخبگان این استان اهمیت نخبگان و نخبه پروری در حرکت چرخه پیشرفت کشور، توجه به روند ارتقا اقتصادی طرح ها و پژوهشها را ضروری دانست و اظهار داشت: تفکرِ دانش تنها برای دانش اشتباه و غیر سودمند است.

وی اطلاع رسانی برای شناسایی هر چه بیشتر نخبگان استان را ضروری دانست و در خصوص حمایت از طرحها و پژوهش های جوانان در این عرصه از طریق بنیاد نخبگان خراسان شمالی اعلام آمادگی کرد.



نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی فراهم سازی زمینه استفاده نخبگان و پژوهشگران از فضاهای علمی مراکز آموزش عالی و نیز آزمایشگاهی را یکی دیگر از برنامه های حمایتی از این افراد اعلام کرد.



در ادامه این نشست موضوعاتی همچون افزایش انگیزه نخبگان از طریق ایجاد امنیت شغلی، تشکیل تعاونی دانش بنیان و تعاونی فراگیر ملی با حضور فعال نخبگان و توجه ادارت به مقوله پژوهش مورد بررسی استاندار و نخبگان قرار گرفت.