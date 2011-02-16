زیباترین سفره هفت سین در کیش معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز امیری افزود: در این جشنواره که از اول تا هشتم اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می شود، زنان هنرمند و کارآفرین جزیره کیش به عرصه تولیدات و دستاوردهای فرهنگی و هنری خود می پردازند.

تهیه شیرینی خانگی، کارت تبریک و هدایا، برپایی کارگاه های خانگی، آشپزی و طبخ آبزیان، برگزاری کارگاه آموزشی سبزه، انواع شیرینی، تهیه لوازم سفره هفت سین، تبادل لوازم تکراری و غیر مصرفی منزل (کالا در مقابل کالا) از جمله بخش های این جشنواره است که رئیس امور زنان از آن نام برد.

امیری خاطر نشان ساخت: در این جشنواره مسابقه زیباترین سفره هفت سین از ساعت 18 تا 22 اول تا هشتم اسفندماه برگزار می شود و به غرفه های برتر تندیس مخصوص جشنواره و لوح تقدیر اهداء می شود.

جشنواره بهار در بهار با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت سرمایه گذاری و توسعه، شرکت عمران و خدمات، جامعه بازاریان، شیلات، بانک صادرات، شرکت افق، جامعه هتلداران و توسط امور زنان برگزار می شود.

