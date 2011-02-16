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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۲

زیباترین سفره هفت سین در کیش معرفی می شود

زیباترین سفره هفت سین در کیش معرفی می شود

رئیس امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری سومین جشنواره فرهنگی، هنری و اجتماعی "بهار در بهار" و مسابقه زیباترین سفره هفت سین در جزیره زیبای کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز امیری افزود: در این جشنواره که از اول تا هشتم اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می شود، زنان هنرمند و کارآفرین جزیره کیش به عرصه تولیدات و دستاوردهای فرهنگی و هنری خود می پردازند.

تهیه شیرینی خانگی، کارت تبریک و هدایا، برپایی کارگاه های خانگی، آشپزی و طبخ آبزیان، برگزاری کارگاه آموزشی سبزه، انواع شیرینی، تهیه لوازم سفره هفت سین، تبادل لوازم تکراری و غیر مصرفی منزل (کالا در مقابل کالا) از جمله بخش های این جشنواره است که رئیس امور زنان از آن نام برد.

امیری خاطر نشان ساخت: در این جشنواره مسابقه زیباترین سفره هفت سین از ساعت 18 تا 22 اول تا هشتم اسفندماه برگزار می شود و به غرفه های برتر تندیس مخصوص جشنواره و لوح تقدیر اهداء می شود.

جشنواره بهار در بهار با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت سرمایه گذاری و توسعه، شرکت عمران و خدمات، جامعه بازاریان، شیلات، بانک صادرات، شرکت افق، جامعه هتلداران و توسط امور زنان برگزار می شود.
 

کد مطلب 1254997

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