به گزارش خبرنگار مهر، از اصفهان تا تهران و از انزلی تا خوزستان همه تیم‌ها به دنبال پیروزی و برد هستند، البته با انگیزه‌های متفاوت و برای رسیدن به هدفی یکسان. برخی تیم ها برای قهرمانی، برخی برای بقا و دسته‌ای دیگر برای ثبات. اینها هفته بیست و سوم لیگ برتر را جذاب می کند، هفته‌ای که از عصر جمعه با برگزاری هفت دیدار آغاز می شود و شنبه آینده با دیدار شاهین بوشهر - پرسپولیس به اتمام می رسد. در زیر اشاره‌‍ای گذار به دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر خواهیم داشت:

ذوب آهن اصفهان - نفت آبادان

صدرنشین لیگ برتر استقلال و سپاهان را در یکقدمی خود می بیند. این تیم پس از تحمل دو شکست پی در پی برابر سایپای البرز و سپاهان اصفهان جایگاهش در صدر جدول به خطر افتاده است، در هفته بیست و سوم با اندیشه جبران مقابل صنعت نفت آبادان قرار می گیرد. این تیم که ظاهرا با مشکلات حاشیه‌ای درگیر است، عصر جمعه تیمی را میزبانی می کند که چهار هفته است نبرده و متاثر از سه باخت و یک تساوی به رده نهم جدول سقوط کرده است. با این شرایط ذوب آهن برای شکستن طلسم ناکامی‌هایش کار دشواری مقابل نفت آبادان پیش رو دارد و شاید طلسم ناکامی‌های سپیدپوشان اصفهانی به راحتی شکسته نشود.

نتیجه دیدار رفت: صنعت نفت آبادان 2 - ذوب آهن اصفهان یک

فولاد خوزستان - مس کرمان

تقابل فولاد و مس. دو تیمی که در فصل جاری نمایشی مطلوب در لیگ برتر داشته‌اند و در میانه بالای جدول جای دارند. فولاد که به زعم مجید جلالی نمایشی بالاتر از سطح لیگ برتر داشته است در این بازی خانگی با انگیزه جبران شکست در دیدار رفت، به مصاف مس کرمان می رود. تیم جلالی که در خانه شکست ناپذیر نشان داده است برای نزدیک شدن به جمع مدعیان باید مس را شکست دهد. این در حالی است که تیم مس کرمان نیز با هدف حفظ اختلاف امتیاز خود با بالانشینان جدول رده بندی لیگ برتر به کمتر از سه امتیاز بازی هفته بیست و سوم رضایت نمی دهد.

نتیجه دیدار رفت: مس کرمان یک - فولاد خوزستان صفر

راه آهن شهرری - سایپای البرز

سایپای البرز در نیم فصل دوم لیگ برتر اوج گرفته است. این تیم با یک پیروزی مقابل ذوب آهن و تساوی خانگی با ملوان بندرانزلی به رتبه دوازدهم جدول صعود کرده و از انتهای جدول فاصله گرفته است. تیم مایلی کهن در یک بازی 6 امتیازی دیگر عصر جمعه به دیدار راه آهن شهرری می رود. سایپا اگر در این بازی پیروز شود، می تواند جای این تیم را در رده دوازدهم جدول بگیرد و به صعود خود در جدول ادامه دهد. البته راه آهن نیز دست و پا بسته نیست و پس از گرفتن یک امتیاز از پرسپولیس به کسب یک پیروزی خانگی مقابل سایپا می اندیشد. جدال این دو تیم جوان می تواند، عصر جمعه‌ای دل نشین را برای فوتبالدوستان حاضر در ورزشگاه اکباتان رقم بزند.

نتیجه دیدار رفت: سایپای البرز صفر - راه آهن شهرری یک

استیل آذین تهران - پیکان قزوین

جدال قعرنشینان. تقابل دو تیمی که فعلا فقط باخت در کارنامه‌شان ثبت می شود و با پیروزی غریبه‌اند. این دو تیم که آب از سرشان گذشته و رتبه‌های هفدهم و هجدهم جدول رده بندی را در اختیار دارند، آیا منطقی است که به غیر از پیروزی به دنبال نتیجه‌ای دیگر در دیدار عصر جمعه باشند؟

نتیجه دیدار رفت: پیکان قزوین 3 - استیل آذین یک

پاس همدان - سپاهان اصفهان

پاس همدان عزم خود را برای سقوط به لیگ دسته اول جزم کرده است! این تیم که به باخت عادت کرده است، با آمدن یاوری هم ترک عادت نکرده و می بازد. پاس همدان 13 هفته است که برد نداشته و این هفته در ورزشگاه خانگی خود به دیدار سپاهان می رود که جز مدعیان قهرمانی است و برای رسیدن به صدر جدول تلاش می کند. آیا سپاهان به تیم یاوری اجازه می دهد که طلسم ناکامی‌ها را شکسته و خود را از صف قعرنشینان جدا کند یا اینکه بازهم دست همدانی‌ها از امتیاز کوتاه می ماند و یک گام دیگر به سقوط نزدیک می شوند.

نتیجه دیدار رفت: سپاهان اصفهان 2 - پاس همدان یک

شهرداری تبریز - صبای قم

سرخپوشان تبریزی با آمدن حمید درخشان دیگر چهره یک تیم بحران‌زده را ندارند. این تیم پله پله از انتهای جدول فاصله گرفته و با میانه جدول فقط سه امتیاز فاصله دارد. تیم شهرداری در ایستگاه بیست و سوم لیگ برتر از تیم صبای قم پذیرایی می کند که با هدایت عبدالله ویسی بد نتیجه نگرفته است. تیم شهرداری که توانسته در تبریز یقه مس کرمان را بگیرد قطعا برای سه امتیاز بازی روز جمعه با صبای قم نقشه کشیده است، باید تیم ویسی که بعد از تعطیلات عملکرد خوبی داشته است، به میزبان تبریزی اجازه خودنمایی می دهد یا اینکه قربانی بلندپروازی شاگردان درخشان خواهد شد.

نتیجه دیدار رفت: صبای قم 4 - شهرداری تبریز 4

ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز

دو تیم بومی و پرتماشاگر و طرفدار فوتبال ایران روز جمعه در انزلی به مصاف هم می‌روند. این دو تیم هم مانند تمام 16 تیم دیگر در هفته بیست و سوم به غیر از پیروزی نتیجه‌ای دیگر نمی خواهند، ملوان برای رسیدن به میانه بالای جدول و تراکتورسازی برای ماندن در صف بالانشینان. در این بین اتکای تیم ملوان به تماشاگرانش است تا شاید با حمایت آنها دست پر میدان مسابقه را ترک کند.

نتیجه دیدار رفت: تراکتورسازی 2 - ملوان بندرانزلی صفر

استقلال تهران - نفت تهران

آبی پوشان تهرانی این هفته میزبان تیم نفت تهران هستند. شکست این تیم 23 امتیازی که رتبه پانزدهم جدول را در اختیار دارد، برای شاگردان مظلومی شاید کار دشواری نباشد اما زمانی که که بازی رفت دو تیم بازمی گردیم، آنجائیکه استقلال با تمام توانش مقابل نفت به نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت، به این نتیجه می رسیم که تیم اوج گرفته مظلومی نمی تواند خود را در مصاف با نفت از پیش برنده بداند.

تیمی که هفته گذشته با نتیجه 4 بریک پاس همدان را شکست داده و اسب خود را برای فرار از انتهای جدول زین کرده است، نمی تواند مقابل تیم استقلال از پیش بازنده باشد و بدون شک در این بازی با اندیشه کسب امتیاز به میدان خواهد آمد. برای تیمی که بیشترین تساوی را در جدول رده بندی لیگ برتر داشته است، کسب امتیاز از آبی پوشان کار خیلی دشواری نیست، البته اگر مظلومی و تیمش مانند هفته های قبل از تعطیلات لیگ برتر عمل کنند!

نتیجه دیدار رفت: نفت تهران صفر - استقلال تهران صفر

- برنامه دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه - 29/11/89

* راه آهن شهرری - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* استیل آذین تهران - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* پاس همدان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* شهرداری تبریز - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* استقلال تهران - نفت تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 30/11/89

* شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

- جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 42 امتیاز

2- استقلال تهران 40 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 39 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

5- مس کرمان 37 امتیاز

6- پرسپولیس 34 امتیاز

7- فولاد خوزستان 30 امتیاز - تفاضل گل 13+

8- صبای قم 30 امتیاز - تفاضل گل 5+

9- صنعت نفت آبادان 29 امتیاز (یک بازی کمتر)

10- ملوان بندرانزلی 27 امتیاز

11- راه آهن شهرری 26 امتیاز

12- سایپای البرز 24 امتیاز - یک پله صعود

13- شهرداری تبریز 24 امتیاز - تفاضل گل 9-

14- شاهین بوشهر 23 امتیاز - تفاضل گل 3-

15- نفت تهران 23 امتیاز - تفاضل گل 4-

16- پاس همدان 21 امتیاز - تفاضل گل 11-

17- پیکان قزوین 21 امتیاز - تفاضل گل 13-

18- استیل آذین تهران 19 امتیاز