نفت و کرمان به رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات هندبال زیرگروه لیگ باشگاه‌های کشور در بخش بانوان صبح امروز چهارشنبه در بابلسر پیگیری شد که طی آن دو تیم نفت و گاز گچساران و زیتون کرمان با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی به مسابقات لیگ برتر راه یافتند.

در فینال این مسابقات تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه 27 بر 10 از سد تیم زیتون کرمان گذشت. در مسابقه رده بندی تیم بابلسر نیز با نتیجه 17 بر 14 تیم قم را شکست داد و سوم شد. با پایان یافتن ششمین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش بانوان دو تیم آخر به مسابقات زیرگروه سقوط خواهند کرد.