کشف ذخایر جدید کان سنگ طلا در سردشت/ آذربایجان غربی قطب معادن طلای کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، اکبر طاهری در جمع خبرنگاران افزود: ذخیره قطعی معدن کشف شده، 764 هزار تن کان سنگ طلا با عیار 1.8 دهم گرم طلا و بیش از 101 نقره در هر تن است.

وی با بیان اینکه کار اکتشاف این معدن، توسط بخش خصوصی و با هزینه پنج میلیارد ریال انجام شده، بیان داشت: وجود واحدهای فرآوری کان سنگ طلا در منطقه زره شوران تکاب، ضمن توجیه اقتصادی اجرای این طرح، امکان استحصال این ماده با ارزش را در آذربایجان غربی فراهم کرده است.

قائم مقام سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: هم اکنون آذربایجان غربی با بیش از 12.5 میلیون تن کان سنگ طلا، اولین استان کشور از لحاظ میزان ذخایر، استخراج واستحصال طلاست.

آذربایجان غربی با دو معدن طلای زره شوران و آق دره تکاب جزو قطب های مهم تولید طلا در کشور به شمار می رود.

