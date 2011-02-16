به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اوزول ماز شامگاه سه‌شنبه در نشست و بررسی فرصتهای تجاری بین اصفهان و ترکیه در بین مسئولان اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشت: بسیار مسروریم که پیگیری‌های رئیس جمهور سبب برگزاری این نشست بین تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور به منظور افزایش تبادلات در زمینه‌های مختلف شد.

وی حضور این تیم ترکی را همزمان با سالگرد سی و دومین پیروزی انقلاب اسلامی دارای مباهات دانست و گفت: حضور در این تاریخ مبارک را به فال نیک می‌گیریم.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ترکیه با بیان اینکه مبادلات تجاری کشور ترکیه در سطح اروپا دارای رتبه‌های خوب و بالا است، ادامه داد: در حال حاضر کشور ترکیه با 195 کشور دنیا در حال مبادله است.

وی با تاکید بر اینکه در طول 400 سال گذشته همواره روابط بین دو کشور ایران و ترکیه خوب بوده است، تاکید کرد: در نظر داریم در زمینه همکاریهای اقتصادی خارجی کشور ترکیه با ایران نیز سهیم شویم.

ماز با بیان اینکه این سفر به عنوان نخستین سفری است که گروهی به منظور مبادلات اقتصادی با فعالان اقتصادی و بازرگانی اصفهان از نزدیک مذاکره می‌کنند، بیان داشت: نسبت به انجام شده همکاریهای مطلوب به منظور توسعه روابط بین دو کشور خوش بین هستیم.

وی افزود: در حال حاضر حجم قراردادهای خارجی ترکیه 50 میلیارد دلار در بخش صنعت است که برای نمونه حجم بالایی از تلویزیونهای موجود در بازارهای اروپایی از محصولات ساخته شده در کشور ترکیه محسوب می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ترکیه به عدم همسو کردن روابط تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه در سالهایی که با یکدیگر رابطه داشته‌اند، اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه کمتر از چهار میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: این حجم پایین مبادلات تجاری در حالی است که در حال حاضر ایران و ترکیه 200 میلیارد دلار تبادلات مالی دارند.

ماز به فرصتهای خوبی که در روابط تجاری بین ایران و ترکیه وجود دارد، اشاره کرد و اظهار داشت: این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز خوبی به منظور افزایش مبادلات تجاری دو کشور باشد.

وی به امکان زیرساختی ایران و همچنین تکنولوژی موجود در کشور ترکیه اشاره کرد و بیان داشت: در صورت همسو کردن این تواناییهای موجود روابط خوب و مطلوبی برای هر دو کشور ایجاد می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ترکیه ادامه داد: با توجه به توافقاتی که روز گذشته در تهران انجام گرفت انتظار داریم حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به بالغ بر 20 میلیارد دلار برسد.

وی با تاکید بر اینکه در صورت گسترده کردن تبادلات دو کشور می‌توان حجم مبادلات تجاری را تا سقف 50 میلیارد دلار نیز رساند، اضافه کرد: انتظار داریم در آیند قراردادها و همکاریهای بیشتری بین دو کشور به امضا برسد که در همین زمینه دیروز در تهران تفاهم نامه‌های اقتصادی مورد امضا طرفین قرار گرفت.