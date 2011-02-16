به گزارش خبرنگار مهر، با طولانی شدن مراحل فنی، فیلم سینمایی "شیش و بش" به اکران جشنواره نرسید، ساخت موسیقی فیلم را امیر توسلی شروع کرده و فرامرز ابوالصدق صداگذاری را انجام می‌دهد.

"شیش و بش" یک کمدی موقعیت است که براساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گلزار و بازنویسی پیمان قاسم‌خانی و خشایار الوند به عنوان نخستین فیلم سینمایی بهمن گودرزی ساخته شد.

محمدرضا گلزار، امین حیایی، آنا نعمتی، بیتا فرهی، میرطاهر مظلومی، شهنام شهابی، تانیاجوهری و رضا رشیدپور بازیگران اصلی "شیش و بش" هستند. مرتضی شایسته تهیه‌کننده این فیلم است.