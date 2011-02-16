محمدحسین کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: عده‌ای ممکن است با ویزای زبان به عنوان پیش نیاز دوره لیسانس ویزا بگیرند و به هند بیایند و در حین یا اتمام دوره زبان و ورود به دوره لیسانس با چالش ویزا و چالش در زمینه ادامه تحصیل مواجه شوند.

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هند و شبه قاره خاطرنشان کرد: بنابراین توصیه می‌کنیم داوطلبان تحصیل در مقطع کارشناسی به بهانه پذیرش دوره زبان از کشور خارج نشوند.

وی افزود: بر اساس تجربه تلخ سال گذشته مبنی بر سرگردانی 250 زبان‌آموز ایرانی که در انتظار ورود به دوره کارشناسی در شهر پونا بودند و با چالش عدم تمدید ویزا مواجه شدند، اعلام می‌کنیم که هزینه، مخاطره، ریسک و مسئولیت این حرکت‌ها به عهده خود افراد زبان‌آموز است. البته این مشکل بیش از هر جای دیگر هند در شهرهای پونا و بنگلور وجود دارد.

کریم درباره سرنوشت 250 زبان‌آموز ایرانی به مهر گفت: مشکلات این 250 نفر با پیگیری نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در هندوستان و همکاری وزارتین مربوطه حل شد، بعضا به ایران بازگشتند و برخی نیز به شهرهای دیگر هند و یا کشورهای دیگر برای ادامه تحصیل رفتند.

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: پذیرش دوره زبان و ویزای زبان انگلیسی به منزله دانشجو بودن و قطعی بودن اقامت افراد نیست. معولا دوره‌های زبان دوره‌هایی سه ماهه و 6 ماهه است و حتی به افرادی که برای دوره‌های 6 ماهه زبان ویزا داده بودند، متاسفانه مقامات محلی اقامتشان را تمدید نکردند.

وی درباره مسئولیت رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در هند در قبال این زبان‌آموزان سرگردان گفت: از نظر ما فرد وقتی بر روی کرسی دانشگاه می‌نشیند طرف حساب‌مان است و جزء صنف دانشجویی می‌شود و مسئولیت مستقیم در رابطه با آنها پیدا می‌کنیم.

کریم افزود: افرادی که دوره زبان یا دوره دیپلما را در هند می‌گذرانند چون منجر به مدرک دانشگاهی لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری نمی‌شود آنها هم دانشجو محسوب نمی‌شوند و مدارکشان نیز قابل ارزشیابی نیست.