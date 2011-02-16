پشت پرده انصراف حضور کرش در فوتبال ایران/ به سرنوشت کلمنته دچار شد!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب سرمربی تیم ملی پس از هر ناکامی سالهاست که به یکی از داستان های تکراری و البته ملال آور فوتبال ایران تبدیل شده و معمولا سرانجام خوبی نیز نداشته است. این بار و پس از ناکامی تیم ملی در پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا بازهم این داستان تکرار شد.

فدراسیون فوتبال که به دنبال ناکامی تیم ملی در جام ملت ها از سوی اهالی ورزش و خارج از آن تحت فشار قرار داشت به دنبال آن بود تا با انتخاب یک سرمربی صاحب نام و با کارنامه تا حدودی این فشار را از روی دوشش بردارد. به همین خاطر با گزینه های متعددی مذاکره کرد و در نهایت "کارلوس کرش" را به عنوان گزینه نهایی معرفی کرد.

کرش پس از آنکه مذاکرات مقدماتی را با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران انجام داد پذیرفت تا برای بازدیدی از امکانات و شرایط ایران سفری به تهران داشته باشد و از نزدیک با شرایط فوتبال کشورمان آشنا شود. این اتفاق اواخر هفته گذشته روی داد و این مربی پرتغالی با حضور در تهران ضمن بازدید از امکانات فوتبالی و گردش در شهر، چهارشنبه شب هفته گذشته نیز دیدار ایران برابر روسیه در ورزشگاه زاید اسپور ابوظبی امارات را تماشا کرد.

کرش پس از تماشای بازی ایران با روسیه راهی کشورش شد و اعلام کرد بزودی پاسخ نهایی را به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خواهد داد. او اوایل هفته جاری دستیارانش را به فدراسیون فوتبال معرفی کرد و از آنها خواست زمینه توافق با این مربیان را فراهم کنند. این اتفاق افتاد و توافق نهایی با سه دستیار کرش نیز صورت گرفت.

اما در شرایطی که همه منتظر بودند تا کرش قراردادش را با فدراسیون فوتبال ایران منعقد کند، علی کفاشیان دوشنبه شب از انصراف وی برای حضور در ایران خبر داد. در حالی که علی کفاشیان عنوان کرد کرش اعلام کرده به دلیل مشکلات خانوادگی نمی تواند به ایران بیاید اما به نظر می رسد برخی اتفاقات و حوادث عامل انصراف کرش از حضور در ایران بوده است.

در این مورد گفته می شود کارلوس کرش در روز نخست مذاکره با مسئولان فدراسیون مشکلاتی را به عنوان نگرانی هایش برای حضور در ایران اعلام کرده بود که پس از حضور در تهران این نگرانی ها برطرف شد و مسئولان فدراسیون فوتبال امیدوار بودند او تا پایان هفته جاری قراردادش را برای هدایت تیم ملی به امضا برساند اما دوشنبه شب همه چیز رنگ باخت.

اتفاقی که حدود دو سال پیش برای خاویر کلمنته رخ داد این بار برای کارلوس کرش تکرار شد و دومین مربی صاحب نامی که می توانست به فوتبال ایران کمک کند از همکاری انصراف داد تا سریال تکرار و خسته کننده انتخاب سرمربی دوباره سوژه اول فوتبال و رسانه های ورزشی شود و البته با این شرایط بعید به نظر می رسد که یک سرمربی بزرگ خارجی به ایران بیاید!