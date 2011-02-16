دلیل چرخش عجیب فدراسیون فوتبال به سمت مربی ایرانی/ فعلا در بن بستیم!

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اکثر اهالی فوتبال و علاقمندان به این رشته ورزشی خواهان حضور مربی خارجی در تیم ملی فوتبال کشورمان هستند و می خواهند یک مربی واجد شرایط خارجی ایران را نیز مانند استرالیا، کره جنوبی و ژاپن در مسیر پیشرفت قرار دهد، انصراف کارلوس کرش از حضور در تیم ملی فوتبال کشورمان تمام رویاهای آنها را نقش برآب کرد تا بازهم فوتبال ایران به خانه اول بازگردد و این شعار را سردهد که "ایرانی! جنس ایرانی بهتر است".

تکرار تاریخ برای فوتبال ایران

همیشه بعد از هر شکست پرونده جذب مربی خارجی در فدراسیون فوتبال باز می شود. این موضوع خاص دیروز و امروز نیست و در آینده هم تکرار خواهد شد. هنوز ذهن اهالی فوتبال خاطرات مذاکره جدی با اتوفیستر، آلفرد ریدل، خاویر کلمنته و ... را یاد نبرده است و اینکه فوتبال ایران از عقد قرارداد با آنها به سپردن تیم ملی به مایلی کهن و دایی و ... بسنده کرد. این بار هم سنگ بزرگ برداشتیم و به جای زدن آن برهدف به دنبال سنگ ریزه می گردیم تا اندازه دست‌مان باشد.

بهانه جویی کارلوس کرش

قبل از اینکه کارلوس کرش به ایران بیاید، نگاه خوبی به کشورمان نداشت. متاسفانه برخی‌ها با او تماس حاصل کرده و اطلاعات غلطی به این مربی داده بودند. حضور 48 ساعته کرش در ایران و بازدید از نقاط مختلف شهر تهران، کمپ تیم‌های ملی، میل کردن چند وعده غذای ایرانی و... نگاه او به ایران را تغییر داد تا جائیکه او در ایمیلی که صبح دوشنبه به فدراسیون فوتبال ایران فرستاده بود، ابراز تمایل و علاقه کرده بود تا سرمربی تیم ملی کشورمان شود.

باید بررسی کرد و دید از صبح تا بعدازظهر دوشنبه چه اتفاقی افتاد که کرش را برآن داشت تا در تصمیم خود برای حضور در ایران صرفنظر کند. آیا پشنهادی تازه دریافت کرده است؟ البته برای ما این اتفاقات تازه نیست. هنوز فراموش نکرده‌ایم روزهایی را که قرار بود اتوفیستر آلمانی سرمربی تیم ملی ایران شود اما او به عربستان رفت و شد سرمربی رقیب ما در راه مسابقات انتخابی جام جهانی 1998!

نقش سازمان تربیت بدنی در حضور مربی خارجی در تیم ملی ایران

زمانیکه علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی به مسئولان فدراسیون فوتبال چراغ سبز نشان داد که "بروید یک مربی خوب درجه یک برای تیم ملی بیاورید"، مسئولان فدراسیون از خود بیخود شدند و دو ماه مانده به آغاز جام ملت‌های آسیا اعلام کردند "مربی درجه یک خارجی جانشین قطبی می شود"!

متاسفانه در این مدت اتفاقات به گونه‌ای رقم خورد که مسئولان فدراسیون فوتبال به ویژه علی کفاشیان از حمایت مالی سازمان برای جذب مربی درجه یک خارجی دلسرد شدند. مسئولان سازمان تربیت بدنی که دغدغه امروزشان تبدیل شدن این سازمان به وزارتخانه ورزش است، مانند گذشته برای جذب مربی خارجی جدی نبودند و همین جدی نبودن باعث شد تا کفاشیان دلسرد از حمایت مالی مسئولان سازمان تربیت بدنی به جذب مربی ایرانی هم فکر کند.

نشست تعیین کننده کمیته فنی

کارلوس کرش دوشنبه شب ایمیلی برای ترابیان فرستاد که در آن خطاب به کفاشیان از حضور در تیم ملی کشورمان عذرخواهی کرده بود. قرار بود صبح سه شنبه در فدراسیون فوتبال جلسه ای برگزار شود تا در خصوص انتخاب مربی برای تیم‌های ملی بزرگسالان، امید و جوانان بحث و تصمیم گیری شود. این جلسه برگزار نشد، چرا که فدراسیون فوتبال به اظهارنظر همه اعضای کمیته فنی که امیر قلعه نویی و منصور ابراهیم‌زاده هم جزو آنها هستند، نیاز دارد تا این بار برای استخدام مربی تیم ملی بی گدار به آب نزند.

به احتمال زیاد نشست کمیته فنی روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، با حضور همه اعضا، یعنی هم قلعه نویی هست و هم ابراهیم زاده. آنجا بهتر می شود با این دو مربی که گزینه‌های اصلی هدایت تیم ملی هستند، مذاکره کرد و نظرشان را برای پذیرش این مسئولیت مهم جویا شد. شنبه روز مهمی برای فوتبال ایران است.

تاریخ مدام تکرار می شود

کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال یک به یک پرونده مربیان خارجی را برای حضور در تیم ملی زیر و رو می کرد تا رسید به گزینه "آرتور جورج". این مربی پرتغالی به ایران نیامد و نشد که بیاید تا اینکه گزینه‌ای دیگر برای هدایت تیم ملی انتخاب شود. این بار فدراسیون تازه روی کارآمده کفاشیان کار مذاکره با مربیان خارجی را برای حضور در تیم ملی در دست گرفت. در آن زمان هم تیم ملی بصورت اورژانسی به منصور ابراهیم‌زاده سپرده شد تا در کمترین زمان ممکن این تیم را برای بازی با سوریه در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2010 آماده کند و کلمنته هم شد تماشاگر آن بازی. اما در پایان مسابقه دیگر نه ابراهیم‌زاده سرمربی ایران بود و نه کلمنته در ایران ماند تا تیم ما را به آفریقای جنوبی ببرد.

دوباره انگار دارد تاریخ تکرار می شود. یک هفته دیگر تیم امید اولین دیدار خود در مرحله انتخابی المپیک 2012 را باید برابر قزقیزستان برگزار کند اما این تیم نه سرمربی دارد و نه گزینه‌ای خارجی که نزدیک به امیدهای فوتبال ایران باشد. معلوم نیست این تیم چطور می خواهد مهیای دیدار با قزقیزستان شود، فقط قرار است سرمربی این تیم تا روز شنبه مشخص شد، در فاصله چهار روز تا بازی با قرقیزستان!

کرش رفت و ما بازهم ماندیم و فوتبالی که معلوم نیست دوای دردش چیست. مردم که هفته گذشته در برنامه ورزشی 90 بصورت قاطع به حضور مربی درجه یک خارجی در تیم ملی رای دادند. باید دید در تصمیم گیری‌های مسئولان ورزش و فوتبال کشور نظر مردم چقدر تاثیرگذار است.