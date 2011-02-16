مشکل تعرفه خطوط اینترنت حل شد/ تعرفه های E1 به حالت اول بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع شرکت مخابرات ایران از ابتدای امسال موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 را که از طریق آن اینترنت دایل آپ با سرعت 56 کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می شود مصوب و اجرایی کرد که این موضوع با نارضایتی شرکتهای اینترنتی مواجه شد.

از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند و با مصوبه شرکت مخابرات ایران هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط از 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 درماه با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان می رسید و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل می شد.

در راستای این تصمیم مخابرات و اعمال نرخ های جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل آنکه این نرخ ها بدون تایید و هماهنگی رگولاتوری ابلاغ و اجرایی شده است به مخابرات اخطار داد که پس از اخطار اول و عدم تمکین دستور رگولاتوری مبنی بر توقف این امر از سوی مخابرات، این سازمان اعلام کرد که در صورت ادامه این تخلف طبق قانون با این شرکت برخورد خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر میزان جریمه درنظر گرفته شده برای مخابرات را مبلغ 3 میلیارد تومان و کاهش احتمالی مدت زمان پروانه فعالیت عنوان کرده بود و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی نیز با ارسال نامه ای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه های گذشته شده بود که در صورت عدم اجرای آن و استرداد مبالغ دریافت شده از شرکتهای اینترنتی، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده شود اما به گفته رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای این مشکل در نهایت حل شد.

تعرفه های E1 به حالت اول بازگشت

محمودرضا خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اعلام معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشکل پیش آمده در زمینه تعرفه خطوط E1 و قراردادهای مربوط به این موضوع حل شد که جزئیات آن به زودی اعلام می شود.

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید بر تعامل همه جانبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و سازمان حمایت از مصرف کنندگان با این سازمان گفت: براساس این تعاملات سازنده، شرکت مخابرات ایران موافقت کرد که تعرفه های قبلی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات را برای فروش خطوط اینترنت E1 اجرایی کند.