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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۴

در دیدار بروجردی؛

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایتالیا،ایران را کشور صلح طلب توصیف کرد

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایتالیا،ایران را کشور صلح طلب توصیف کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در راس یک هیئت پارلمانی عازم رم شده است، مورد استقبال رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در دیدار علاء الدین بروجردی و لامبرتو دینی طرفین بر ادامه رفت و آمدهای پارلمانی تاکید کردند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنا ایتالیا، جمهوری اسلامی ایران را کشوری صلح طلب توصیف کرد و افزود: ایران طی قرون گذشته هیچ کشوری را مورد تهاجم قرار نداده و جمهوری اسلامی ایران کشوری مهم وتاثیرگذار در تحولات منطقه ای و بین المللی است.

وی همچنین بر حق ایران در برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد.

بروجردی به دعوت دینی و استفانو استفانی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان ایتالیا به این کشور سفر کرده است.

قرار است طی اقامت دو روزه در رم با تعدادی از مقامات عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و همچنین اعضای کمیسیون های سیاست خارجی مجلسین ایتالیا دیدار و گفتگو کند.

تقویت مناسبات سیاسی و پارلمانی ، رایزنی در خصوص تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه ، همکاری دو کشور در افغانستان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله موضوعات مورد علاقه طرفین برای بحث و تبادل نظر عنوان شده است .
 

کد مطلب 1255014

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