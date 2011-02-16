رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایتالیا،ایران را کشور صلح طلب توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار علاء الدین بروجردی و لامبرتو دینی طرفین بر ادامه رفت و آمدهای پارلمانی تاکید کردند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنا ایتالیا، جمهوری اسلامی ایران را کشوری صلح طلب توصیف کرد و افزود: ایران طی قرون گذشته هیچ کشوری را مورد تهاجم قرار نداده و جمهوری اسلامی ایران کشوری مهم وتاثیرگذار در تحولات منطقه ای و بین المللی است.

وی همچنین بر حق ایران در برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد.

بروجردی به دعوت دینی و استفانو استفانی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان ایتالیا به این کشور سفر کرده است.

قرار است طی اقامت دو روزه در رم با تعدادی از مقامات عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و همچنین اعضای کمیسیون های سیاست خارجی مجلسین ایتالیا دیدار و گفتگو کند.

تقویت مناسبات سیاسی و پارلمانی ، رایزنی در خصوص تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه ، همکاری دو کشور در افغانستان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله موضوعات مورد علاقه طرفین برای بحث و تبادل نظر عنوان شده است .

