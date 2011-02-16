رونمایی از تلفنی که جایگزین کارت اعتباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سامسونگ همزمان با رونمایی از نسل دوم تبلت Galaxy Tab 10.1 نسخه جدید تلفن همراه هوشمند "گلاکسی" را هم معرفی کرد.

این تلفن همراه که Galaxy S II نام دارد نسل دوم تلفنهای همراه هوشمند سامسونگ برپایه سیستم عامل آندروئید است.

علاوه بر برخورداری این گوشی موبایل از نمایشگر 4.3 اینچی سوپر AMOLED ، "گلاکسی اس. 2" با فناوری "ارتباطات زمینه نزدیک" نیز یکپارچه شده است.

این فناوری به کاربر اجازه می دهد که پرداختهای بدون تماس انجام دهد. به عبارتی ساده، فناوری "ارتباطات زمینه نزدیک" (NFC ) این محصول جدید سامسونگ را به یک کارت اعتباری تبدیل کرده است. به طوریکه می توان با این دستگاه، پول خرید یک قهوه، بلیت مترو و یا هر محصول دیگری را بدون نیاز به حمل کیف پول پرداخت کرد.

برای استفاده از عملکرد کارت اعتباری این تلفن همراه هوشمند، کافی است که تلفن همراه را از جیب بیرون بیاورید و آن را نزدیک دستگاههای کارت خوان ویژه پرداختهای NFC نزدیک کنید.

براساس گزارش Macity، درحقیقت این دستگاه امکان اتصال به حساب کارت اعتباری "ویزا کارت" را دارد. در این عملکرد، کاربر می تواند با وارد کردن PIN کد امنیتی ویزا کارت بر روی دستگاه کارت خوان NFC از سرویس پرداخت بدون تماس استفاده کند. برای تکمیل عملیات تراکنش کافی است که یکبار تلفن همراه را به این دستگاه نزدیک کرد.