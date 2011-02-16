هاله ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان ترجمه مشترک داستان‌های سورئالیستی آلبرتو موراویا خبر داد و گفت: این مجموعه شامل 50 داستان از این نویسنده ایتالیایی است که نخستین مجلدش با عنوان "گوساله دریایی" با ترجمه مشترک من و رضا قیصریه و توسط انتشارات "کتاب خورشید" منتشر شد.

وی افزود: مجلد دوم هم با عنوان "خوشبختی در ویترین" با همکاری من، اعظم رسولی و مژگان مهرگان توسط همین ناشر چاپ شد و در حال حاضر جلد سوم و پایانی این مجموعه با عنوان "دگردیسی در ضیافت" در حدود 160 صفحه در مرحله اخذ مجوز نشر است.

به گفته ناظمی کتاب اخیر شامل چندین داستان طنز و فراواقع‌گرایانه از موراویا است که اوایل امسال تحویل ناشر شده و به احتمال زیاد طی روزهای آتی و پس از اخذ مجوز منتشر خواهد شد.

هاله ناظمی همچنین از آغاز ترجمه زندگینامه ایتالو کالوینو خبر داد و گفت: این کتاب را به سفارش انتشارات هرمس ترجمه می‌کنم و در ادامه کتاب‌هایی چاپ خواهد شد که هرمس درباره زندگی نویسندگان بزرگ جهان مانند ارنست همینگوی، اسکار وایلد و جین آستین منتشر کرده است.

وی افزود: عنوان این کتاب "آلبوم کالوینو" و در واقع زندگینامه مصور این نویسنده ایتالیایی است و حجم نسخه ایتالیایی کتاب هم بیش از 300 صفحه است.

ناظمی با اشاره به ویژگی‌های این کتاب گفت: با توجه به تعدد کتاب‌هایی که از کالوینو در ایران منتشر شده و شناختی که آنها از این نویسنده مطرح ایتالیایی دارند، فکر می‌کنم مطالعه زندگینامه او هم برای علاقه‌مندانش جالب و خواندنی باشد به ویژه اینکه کالوینو زندگی مشقت‌بار و سختی را سپری کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد تا سه ماه دیگر ترجمه این کتاب را برای چاپ تحویل انتشارات هرمس دهد.

این مترجم آثار ایتالیایی همچنین از ترجمه مشترک برخی آثار جنایی نویسندگان ایتالیایی خبر داد و اضافه کرد: در این کار که تازه شروع شده، داستان‌هایی از نویسندگان مطرح ایتالیا مانند دینو بوتزاتی و بسیاری دیگر ترجمه خواهد شد و قرار است در یک مجلد حجیم چاپ شود.