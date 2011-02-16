به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان صبح امروز سه‌شنبه و پس از انتشار خبر انصراف کارلوس کرش از حضور در فوتبال ایران گفت: در حال حاضر اولویت اول و مهم ما انتخاب سرمربی تیم امید است و طی یکی دو روز آینده در مورد آن تصمیم گیری و تکلیف سرمربی این تیم را مشخص می‌کنیم.

وی اضافه کرد: اگر تا به حال بحث انتخاب سرمربی امید طول کشیده است به خاطر آن بود که کرش به ما اعلام کرده بود، تیم امید هم زیر نظر وی کارهایش پیگیری خواهد شد و به همین دلیل دست نگه داشتیم اما از امروز روی انتخاب سرمربی این تیم برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مربی ایرانی هدایت تیم امید را برعهده خواهد گرفت، تاکید کرد: از اول هم می‌خواستیم سرمربی تیم امید ایرانی باشد اما صبر کردیم تا این انتخاب با هماهنگی سرمربی تیم بزرگسالان انجام شود. ما گزینه‌های خوبی را زیر نظر داریم اما آنها در حال حاضر در تیم‌های لیگ برتری فعالیت می‌کنند و در صورت توافق نهایی نام فرد مورد نظر را اعلام خواهیم کرد.

کفاشیان در مورد اینکه چرا کرش در لحظه آخر حاضر به عقد قرارداد با ایران نشد، تاکید کرد: این مربی پرتغالی از همه نظر با شرایط ما موافقت کرده بود و حتی روز گذشته هم خواستار اضافه شدن بند جدیدی در قراردادش شده بود که با آن موافقت کردیم. حتی چند روز گذشته هم شرایط دستیارانش را پذیرفتیم و قرار شد خیلی فوری و تا دیروز جواب نهایی را به ما اعلام کند که ناگهان ایشان پاسخ منفی به ما داد.

وی خاطرنشان کرد: کرش درحالیکه همه شرایط ایده آل بود، ساعت 20:30 دقیقه شب گذشته با ارسال ایمیلی ضمن عذرخواهی زیاد از مسئولان فدراسیون اعلام کرد به دلیل مشکلات خانوادگی نمی‌تواند به ایران بیاید و انصرافش را رسما اعلام کرد. البته با توجه به زمانی که برای انتخاب سرمربی تیم بزرگسالان داریم، از امروز کارمان را روی گزینه‌های جدید آغاز می کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: با گزینه دوم مد نظرمان هم توافق نرسیدیم و برای انتخاب سرمربی جدید باید روی گزینه‌های جدید بحث و بررسی کنیم و در این شرایط باید گفت روز از نو روزی از نو.