محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سایپا در نیم فصل دوم روند رو به رشدی داشته و بازیهای بهتری را به نمایش گذاشته و هدف مان جبران نتایج نیم فصل اول و قرار گرفتن در رده های بالاتر جدول است.

مایلی کهن تصریح کرد: پس از تساوی هفته گذشته مقابل ملوان که اعتقاد دارم نتیجه این مسابقه عادلانه نبود و در این مسابقه باید پیروز می شدیم، برابر راه آهن تمام هدف مان کسب سه امتیاز و بازگشت دوباره به روند امتیازگیری است و به همین دلیل با انگیزه ای مضاعف به مصاعف حریف خواهیم رفت.

مایلی کهن با بیان اینکه ازتیم راه آهن شناخت کافی داریم و در تمرینات روی نقاط ضعف این تیم کار کردیم، اظهار داشت : راه آهن تیم جوان و دونده ای است که فوتبال را روی زمین به خوبی بازی می کند و مقابل این تیم بدنبال فوتبالی هجومی و تماشاگرپسند هستیم تا هر سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم .

وی مصدومیت بازیکنان تیمش را یکی از دغدغه های ذهنی اش عنوان کرد و افزود : هفته گذشته کریم انصاریفرد را که از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی است بطور کامل در اختیار نداشتیم و امیدوارم برای بازی با راه آهن بتوانیم از وجود این بازیکن تاثیرگذار استفاده کنیم . البته خوشحالم که خالقی فر با گلزنی مقابل ملوان به جمع ما بازگشت و با حضور او خط حمله سایپا قدرت بیشتری می گیرد . هرچند هنوز به دلیل مصدومیت نمی توانیم از وجود بازیکنانی نظیر زینالی ، جابر انصاری ، شیخ ویسی و آشتیانی استفاده کنیم.

مایلی کهن با تاکید بر اینکه بدنبال جبران نتایج ضعیف دور رفت هستیم تاکید کرد : در بازی رفت با یک گل مقابل راه آهن مغلوب شدیم ولی شرایط این مسابقه متفاوت است و تنها هدف ما در این بازی کسب سه امتیاز است که می تواند برای سایپا ارزش امتیازی دو برابر داشته باشد.

دیدار تیم های راه آهن و سایپا از هفته بیست و سوم لیگ برتر روز جمعه 29 بهمن ماه در ورزشگاه اکباتان برگزار خواهد شد.