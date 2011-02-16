بوشهر استانی با منابعی سرشار است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمود احمدی نژاد بعد از ورود به فرودگاه بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر استانی ولایت مدار، انقلابی و در مبارزه با استکبار در طول تاریخ سرآمد بوده است.

وی ایمان، شجاعت، مجاهدت، کار و کوشش را از خصوصیات مردم استان بوشهر عنوان کرد و اظهار داشت: وحدت، ایمان به خدا، دلدادگی و مطیع ولایت فقیه بودن از دیگر خصوصیات مردم بوشهر بوده و در دوران دفاع مقدس شهدا و جانبازان زیادی را تقدیم انقلاب کرده است.

وی اظهار داشت: امروز بوشهر پیشقراول ایران اسلامی بوده و خلیج فارس و عزت ایران مرهون ایثار، مقاومت و هوشمندی مردم بوشهر است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: خاطره دلاورمردیها و شجاعت علما و مجاهدان بوشهر نقطه افتخار و برگ زرینی در تاریخ ایران است.

وی به برنامه های سفر دو روزه هیئت دولت اشاره کرد و گفت: وزرا جهت بررسی پروژه های مصوبات سفر اول و دوم عازم شهرستانها شده و در کارگروه های تخصصی شرکت خواهند کرد.