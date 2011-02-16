به گزارش خبرنگار مهر، سمینار یکروزه بررسی جایگاه رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی صبح امروز با حضور محمدرضا مرندی رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی این وزارتخانه و استادان ارتباطات در پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
محمد جعفر محمدزاده در این مراسم گفت: متاسفانه فضای حاکم بر جهان اسلام و منازعات بیوجه میان اهل تسنن و تشیع، تا حد زیادی ناشی از عملکرد نادرست و مغرضانه برخی از رسانهها است.
وی افزود: وقتی از جهان اسلام سخن میگوییم، بیش از هرچیز باید به یاد داشته باشیم که جهان اسلام در کشورهای دارای اکثریت مسلمان یا اعضای سازمان کنفرانس اسلامی خلاصه نمیشود؛ بلکه شامل یک میلیارد و نیم مسلمان در 5 قاره جهان است.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه جهان اسلام محدوده جغرافیایی یکدستی نیست، بلکه هر نقطه از کره خاکی را که جماعتی از مسلمانان در آن زندگی میکنند، در بر میگیرد، بیان کرد: واحدهای دولت- ملت، تنها یکی از اشکال آن است. مطابق این تعریف، جهان اسلام، از منظر هویتی و تمدنی، شامل همه مسلمانان عالم است.
وی اضافه کرد: در جهان آینده که جهان هویتها است، کشورهای مختلف رقابتی نفسگیر را برای هویتیابی و گاه هویتسازی آغاز کردهاند.
محمدزاده با اشاره به اینکه در چشمانداز آینده عالم، جهان اسلام به عنوان مجموعه هویتی واحد، دیرینهای فرهنگی و مشترکاتی گریزناپذیر دارد،ادامه داد: در حال حاضر جهان اسلام ناگزیر از بازگشت به هویت مشترک خویش است. در این چشمانداز، مهمترین وظیفه، متوجه رسانههای جهان اسلام است تا به عنوان عناصر آگاهی بخش ملتها زمینههای وحدت و انسجام را در میان این امت فراهم آورند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: علیرغم افقهای روشن پیش رو برای آینده جهان اسلام، با گسستهای تاریخی که استعمارگران نقش روشنی در ایجاد آن داشتهاند باور تحقق مفهوم آرمانی امت اسلامی دشوار به نظر میرسد، اما این آرمان بلند را دست کم در عرصه رسانه میتوان به واقعیت تبدیل کرد و با تاکید بر مشترکات دینی و فرهنگی در نظام رسانهای به "امت مجازی اسلامی" دست یافت.
وی افزود: اکنون گسترش موج فزاینده بیداری عالم و آزادی خواهی انسانها و موج اسلام خواهی و بیداری اسلامی، بهترین فرصت را در اختیار رسانههای جهان اسلام قرار داده تا دامنه بیداری اسلامی را به بیداری انسانها گسترش دهند. برای این منظور، ضروری است واقعیات جهان معاصر، به ویژه ادعاهای فریبنده و جذاب غرب در زمینه دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با خشونت و ترور و مواجهات گزینشی با این گونه موضوعات به افکار عمومی جهان شناسانده شود.
محمدزاده ادامه داد: رسانههای جهان اسلام برای این منظور باید ارزشهای خبری مبتنی بر قرابت اعتقادی و آرمانی را در کنار قرابت جغرافیایی در اولویت قرار دهند، به ویژه رسانههای جدید میتوانند مالکیت انحصاری بنگاههای بزرگ و بعضاً وابسته به نظام سرمایه داری را به چالش کشیده و با ایجاد فضاهای ارتباطی عمومی، رویکرد انسجام بخشی به امت اسلامی را در سطوح مردمی و در لایههای زیرین اجتماعی دنبال کنند.
وی اظهارکرد: با این حال نباید از نظر دور داشت که برخی از رسانهها به ویژه تلویزیونهای ماهوارهای به تریبونهایی برای ایجاد تفرقه و فتنه تبدیل شدهاند.
معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد تصریح کرد: از این رو آگاهی بخشی بر محوریت وحدتآفرینی از رسالتهای مهم نظام خبری و رسانههای جهان اسلام است. نکته دیگر آن که امروز با وجود گسترش موج اسلام خواهی و بیداری اسلامی در اقصی نقاط جهان به ویژه شمال آفریقا، فقدان رهبری به عنوان مهمترین آسیب خیزشهای مردمی شناخته میشود.
به گفته وی، از طرفی نخبگان و چهرههای فراوانی وجود دارند که در بستر تعالیم الهی رشد کرده و به بالاترین مدارج علمی و معرفتی دست یافتهاند؛ اما به دلیل سکانداری رسانههای غرب، گمنام ماندهاند و امت اسلامی از وجود آنها بیبهره است.
محمدزاده بیان کرد: در نقطه مقابل، شیوه نظام سلطه، سرکوب بیرحمانه شخصیتهای انقلابی است که موجب شده جهان عرب با فقدان این گونه شخصیتها روبرو شود، نبود افرادی که بتوانند تکیه گاهی مطمئن برای ملتها باشند، موجب شده که حرکتها و جنبشهای فکری از پشتوانه مستحکم هدایت و رهبری بیبهره بماند و در نتیجه به آسانی مهار شده و اشخاص محوری آنها تبعید یا روانه زندان شوند.
وی تاکید کرد: مسئولیت رسانهای جهان اسلام در قبال چنین پدیدهای شناسایی و شناساندن این چهرههای شاخص و با نفوذ در جریان خبررسانی بینالمللی است. به عهده رسانههاست که از تمام ظرفیتهای خود برای معرفی چهره تابناک متفکران مسلمان بهره گیرند و افکار عمومی را نسبت به چهره سازی های رسانههای ضد اسلامی و مبلغان روشنفکری وابسته به نظام سلطه مصونیت بخشند.
این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه امروز بیشتر تصاویری که از مصر، تونس و دیگر کشورهای اسلامی انتشار مییابد، از زاویه دوربین و از دروازه خبررسانی رسانههای نظام سلطه عبور میکند با این وصف بدیهی است که زاویه دید شکله افکار عمومی جهان نیز بر این اساس مهندسی می شود.
وی با اشاره به اینکه برای تقابل با این روند، هماهنگی رسانههای جهان اسلام بر محور مشترکات هویتی ضروری مهمترین حرکت است، اضافه کرد: به نظر میرسد این هماهنگی در قالب یک اتحادیه یا سازمان اسلامی میتواند محور همگرایی نشریات جهان اسلام قرار گرفته و به ویژه با تمرکز بر موضوع انتفاضههای اخیر در کشورهای مصر، اردن، تونس، یمن و به ویژه انتفاضه عمیق و ریشهدار مردم مظلوم فلسطین در مبارزه با صهیونیسم امواج امید و شور انقلابی مسلمانان جهان را مدیریت کند. در این زمینه توجه به سازمانهای منطقهای درون جهان اسلام به عنوان حلقههای عملیاتی همگرایی، مفید و ضروری است.
محمدزاده افزود:همچنین ایجاد منابع مشترک خبری و تصویری با انگیزه همافزایی و تبادل تولیدات در این رسانهها میتواند به اجرای راهبرد مذکور یاری رساند.
وی گفت: وجود چنین سازمانی قادر است به مقابله با راهبرد اسلام هراسی رسانههای غرب و تقریب مذهبی مسلمانان کمک کند و زمینه پرورش روزنامه نگارانی را فراهم آورد که در خارج از کشورهای خود و حتی در آن سوری مرزهای جهان اسلام به خبرنگارانی شاخص و پرنفوذ بینالمللی تبدیل شوند.
محمدزاده یادآور شد برای تحقق بخشی از اهداف پیشگفته، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد بخش ویژهای از نمایشگاه آتی مطبوعات و خبرگزاریها را به رسانههای جهان اسلامی اختصاص دهد و رسانههای مذکور را با هدف دعوت به تشکیل اتحادیه مطبوعات جهان اسلام گرد هم آورد.
نظر شما