مدیران و کارکنان ادارات قم به ورزش توجه بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی که در سالن جلسات معاون سیاسی امنیتی استانداری قم برگزار شد، بیان داشت: با گرفتن تست سلامتی از کارکنان دولت متوجه می‌شویم فقر حرکتی سبب بسیاری از بیماری آنها شده است و فکر می‌کنم سنگین‌ترین وزنه‌ای که آن‌ها بلند می‌کنند خودکار است بنابراین باید بستر محیط این کار برای کارکنان که در اختیار مدیران است فراهم شود.



وی از رشد چشمگیر شرکت مدیران و کارکنان دولت در مسابقات رشد خبر داد و گفت: تا کنون 70 درصد از کارکنان دولت در مسابقات مختلف حضور پیدا کردند بنابراین توصیه می‌شود نسبت به این امر کارکنان و مدیران دولت اهتمام جدی تری داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه ورزش کردن سبب بالا رفتن راندمان کاری می‌شود اظهار داشت: ورزش می‌تواند بر افزایش توان کاری و فکری یک مدیر و کارمند موثر باشد.



ورودی تیم‌های کارکنان دولت به مسابقات حذف شد



مدیرکل تربیت بدنی استان قم نیز در ادامه جلسه بیان داشت: هر ساله از تیم‌های کارکنان دولت برای ورود به مسابقات مبلغی به عنوان ورودی دریافت می‌شد که این ورودی در سال جاری حذف شد و همین امر سبب افزایش تیم‌های شرکت کننده در مسابقات شده است.



عباس جهان بین با اشاره به اینکه آقایان در 9 رشته و خانم‌ها نیز در هفت رشته ورزشی شرکت داشتند، اظهار دشت: در سال جاری 47 درصد آقایان و 58 درصد بانوان در مسابقات شرکت کرده بوده‌اند که به طور کلی حدود دو هزار نفر از کارمندان دولت در این مسابقات حضور داشتند.



وی با اشاره به منابع محدود تربیت بدنی استان اضافه کرد: هزینه مورد نیاز برگزاری مسابقات کارکنان دولت 23 میلیون تومان و حضور این تیم‌ها در صورت راهیابی به رقابت‌های کشوری نیز 31 میلیون تومان هزینه دارد که منابع تربیت بدنی تأمین کننده این مبلغ و هزینه نمی‌باشد.