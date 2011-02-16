راهپیمایی روی سیاره ای شبیه سازی شده/ ردپای انسان روی مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، سه فضا نوردی که این راهپیمایی شبیه سازی شده را انجام دادند، پرچمهای روسیه، چین و آژانس فضایی اروپا را بر روی مریخ شبیه سازی شده نصب کردند، از سطح مریخ نمونه برداری کرده و به انجام آزمایشهای علمی مصنوعی پرداختند.

این پروژه 500 روزه از سال گذشته با هدف بررسی تاثیرات روحی و فیزیکی سفرهای طولانی مدت فضایی بر روی انسان آغاز شده و 6 داوطلب در آن حضور پیدا کرده اند. فیزیولوژیستها معتقدند محبوس بودن طولانی مدت می تواند این داوطلبان را تحت فشار شدید قرار دهد زیرا شرایط فیزیولوژیکی ماموریت شبیه سازی شده از ماموریتی حقیقی پیچیده تر است و از این رو با کمک این ماموریت در تلاشند تاثیرات چنین شرایطی را بر روی فضانوردان دریابند.

قائم مقام آژانس فضایی روسیه "ویتالی داویدوف" این آزمایش را مرحله ای حیاتی از آماده سازی انسان برای سفر حقیقی به مریخ می داند و پیش بینی می کند که این ماموریت حقیقی تا 20 سال دیگر و تنها با کمک همکاری های بین المللی ممکن خواهد شد.

تجهیزات بکار گرفته شده در این آزمایش شامل اتاق مسکونی به اندازه یک اتوبوس است که به چند اتاقک دیگر ویژه تمرین و آزمایش وصل شده است. تصاویر راهپیمایی مریخی در این ماموریت بر روی نمایشگری بزرگ در مرکز کنترل ماموریت در روسیه به نمایش درآمد، مرکزی که ماموریتهای ارسال محموله به ایستگاه فضایی از آن کنترل می شوند.

بر اساس گزارش بی بی سی، انسان تا آغاز سفر حقیقی به سوی مریخ و فرود بر روی خاک سرخ آن بیش از یک دهه فاصله دارد، زیرا باید برای آغاز این ماموریت چالشهای مختلفی را برطرف کند که از آن جمله می توان به هزینه هنگفت، چالشهای تکنولوژیکی و به ویژه نیاز به ساخت لایه ای محافظ برای محافظت از فضانوردان در برابر تابشهای کشنده فضایی اشاره کرد.