343 میلیون سهم در بورس منطقه ای آذربایجان غربی معامله شد

جعفر جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 343 میلیون و 506 هزار و 729 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 973 میلیارد ریال و 102 میلیون و 452 هزار و 538 در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، افزود: از این میزان 56 درصد مربوط به خرید و بقیه فروش بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: طی این مدت نماینده شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 258 میلیارد ریال، 26.5 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده است.

سرپرست بورس منطقه ای آذربایجان غربی از صدور هزار و 152 کد معاملاتی جدید نیز در این بورس منطقه ای از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اظهار داشت: شاخص کل بازار با هشت هزار و 637 واحد افزایش به 20 هزار و 206 واحد رسید.

به گفته ی جوادی از ابتدای سالجاری تا کنون 19 هزار و 975 هزار نفر از بورس منطقه ای آذربایجان غربی اقدام به خرید و فروش سهام کرده اند.