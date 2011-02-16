تشکیل دولت لبنان با شخصیتهای مستقل/ بازی کودکانه 14 مارس

تحولات چند هفته اخیر پس از انتخاب "نجیب میقاتی" با رای اکثریت پارلمان لبنان به عنوان نخست وزیر جدید نشان می دهد، جریان 14 مارس که شکست سختی را در عدم انتخاب مجدد "سعد حریری" خورده است، بازی کودکانه ای را آغاز کرده که تنها از جریانات بی تجربه در عرصه سیاست برمی آید.

البته از شخصیتی جوان و کم تجربه همچون سعد حریری نیز انتظاری بیش از این نمی رود. در این بازی جریان 14 مارس بر این مسئله تاکید دارد که باید راس قدرت در اختیار حریری باشد و اگر نباشد آنها هم نیستند.

البته نجیب میقاتی که شخصیتی میانه رو در لبنان محسوب می شود در روزهای اخیر تلاش کرد با مذاکره با تمامی جریانات سیاسی از جمله 14 مارس مقدمات تشکیل دولتی با حضور تمامی احزاب و گروههای سیاسی را فراهم آورد، اما پافشاری مقامات این جریان بر لزوم نخست وزیری شخص حریری همه احتمالات درباره تشکیل دولت فراگیر را از بین برده است.

منابع خبری با اشاره به این مسائل تاکید دارند که دولت جدید لبنان در روزهای آتی با حضور شخصیتهای مستقل تشکیل می شود که در آن اعضای جریان 14 مارس حضوری نخواهند داشت.

منابع نزدیک به نجیب میقاتی در گفتگو با روزنامه الاتحاد امارات بر این مسئله تاکید ورزیدند که وی تصمیم خود برای تشکیل دولتی تکنوکرات نهایی کرده است.

الاتحاد به نقل از این منابع نوشت: در این دولت توازن مذهبی رعایت شده و در آن متخصصانی در همه بخشها حضور دارند تا به معنای واقعی مقدمات تشکیل دولت نجات ملی فراهم شود.

منابع نزدیک به میقاتی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر حریری که از ورود این جریان به جمع اپوزیسیون خبر داده بود، اعلام کردند: جای شک و تردید وجود ندارد که جریان 14 مارس تنها وقت تلف می کند و تمایلی برای مشارکت در دولت لبنان ندارد.

از سوی دیگر، روزنامه الرای کویت از دیدار اخیر میقاتی با معاونان "سید حسن نصرالله" دبیرکل جنبش حزب الله لبنان و "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان خبر داد. بر این اساس میقاتی در این دیدارها درباره آخرین گامها در راستای تشکیل دولت جدید گفتگو کرده است.

همچنین روزنامه الوطن سوریه امروز از تشکیل گروه فشار بین المللی در واشنگتن و برخی از پایتختهای دیگر جهان در راستای فشار بر میقاتی در زمینه تشکیل دولت خبر داد.

بر این اساس، این فشارها تا جایی بالا گرفته است که احتمال می رود نمایندگان کنگره آمریکا حتی تا تحریم اقتصادی و سیاسی دولت میقاتی پیش بروند.

از سوی دیگر، امروز یک مقام جمهوریخواه آمریکا با اذعان به شکست سیاستهای آمریکا در لبنان، تاکید کرد: باید با تشکیل ائتلافی دیپلماتیک با فرانسه، عربستان و سازمان ملل به صحنه لبنان باز گردیم.

جان هانا در ادامه افزود: بهترین سناریو در شرایط فعلی لبنان این است که جریان 14 مارس را همزمان با تشکیل این ائتلاف بین المللی در داخل نیز تقویت کنیم. البته می توان در این میان از همان یک میلیون نفری که در روز 14 مارس 2005 (تشییع پیکر رفیق حریری) به خیابانها آمدند مجددا تقاضا کنیم تظاهرات کنند.

به طور کلی تحولات اخیر لبنان نشان می دهد در صورت تشکیل دولت جدید توسط میقاتی، جریانی تازه از سوی حامیان حریری و غرب در راستای تخریب فعالیتهای آن آغز می شود که شاید لبنان را بار دیگر وارد مراحل تازه ای از تنشهای سیاسی کند.