سرپرستان شرکتهای خدمات ترابری و رفاهی نفت منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، علی اکبر دهکردی به عنوان سرپرست شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت منصوب شد. هرمز قلاوند در این حکم از زحمات اصلان کیانی در طول تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

همچنین در حکم دیگری از سوی قلاوند، احمد جایگران قائدی به سمت سرپرست شرکت خدمات رفاهی نفت منصوب و از تلاش های سید پیروز موسوی در طول تصدی این مسئولیت قدردانی شد.



احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز شنبه (16 بهمن) در سفر یک روزه خود به اهواز، احکام وزیر نفت در انتصاب مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را به آنان ابلاغ کرد.



بر اساس احکام جداگانه وزیر نفت، هرمز قلاوند به عنوان مدیرعامل و غلامرضا راشد، عبدالامیر حویزاوی، حسین زنگنه، علیرضا دانشی، حسن گلستان باغ، محمد عالمی و عباس سرخیلی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب معرفی شدند.



این انتصابات در حالی صورت گرفت که فقط یک نفر از مدیران این شرکت یعنی حسین زنگنه مدیر برنامه ریزی تلفیقی در هیئت مدیره جدید عضویت دارد و شش مدیر کلیدی دیگر این شرکت از عضویت در هیئت مدیره کنار گذاشته شدند.



همچنین مدیرعامل جدید لحظاتی بعد از آغاز به کار دو مدیر اصلی این شرکت را تغییر داد. در همین راستا در حکمی عبدالامیر حویزاوی را به عنوان مدیر تولید این شرکت منصوب و از زحمات حمید دریس در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

همچنین علیرضا دانشی به عنوان مدیر امور فنی این شرکت منصوب و از زحمات دکتر حسن شکرالله زاده در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد.



شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب هم اکنون روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت خام، 105 میلیون متر مکعب گاز سبک و 150 هزار بشکه مایعات گازی تولید می کند و بزرگترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران محسوب می شود.