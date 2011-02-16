ساخت بوستان در شهر کربلا از نیازهای ضروری مردم است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلا در نشست تخصصی مدیران شهرداری قزوین و کربلا که روز سه شنبه در هتل هدی الوادی این شهر برگزار شد حمید خضیر بطایی اظهارداشت: کربلا یک شهر جهانی و متعلق به همه مردم جهان بویژه شیعیان است و خدمت رسانی به عتبات عالیات از الطاف الهی است که نصیب افراد خیر می شود.

وی از حضور مدیران و مسئولان بویژه استاندار، معاون برنامه ریزی و شهرداران قزوین و الوند در کربلا اظهار خرسندی کرد و افزود: امیدواریم با امضای توافقنامه و تفاهم بر سر موضوعات اصلی بتوانیم زمینه عملیاتی شدن برخی از طرحهای را فراهم کنیم.

خضیر بطایی یادآور شد: شهرداری کربلا 14 معاونت دارد که شهردار آن توسط وزارت شهرداری، استاندار تعیین می شود و مدت پذیرش مسئولیت نیز سه سال است. معاون شهردار کربلا تصریح کرد: درآمد شهرداری کربلا از سه محل اجاره املاک، کمک حکومت محلی و استانداری و وزارت کشور تعیین می شود و بدلیل عدم کمکهای مردمی متکی به دولت هستیم و پروژه ها به کندی اجرا می شود.

وی افزود: میزان درآمد شهرداری کربلا حدود 12 میلیارد دینار (معادل 12 میلیارد تومان) است که تنها در سال گذشته بیش از 100 میلیارد دینار برای فعالیتهای عمرانی این شهر هزینه شده که ناکافی است.

این مسئول گفت: برای اجرای چهار پروژه پل سازی در این شهر بیش از 54 میلیارد دینار هزینه شده و اجرای چند طرح دیگر مانند ورودی شهر، ساخت لاین های جدید و کارهای زیربنایی مانند تامین آب، برق و شبکه فاضلاب در دستور کار است که اجرا می شود.

خضیر بطایی از کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق و بویژه استان کربلا و مشارکت در بازسازی اماکن مقدسه تقدیر کرد و اظهار داشت: از مدیران استان قزوین انتظار داریم با آموزش نیروهای مدیریتی استان کربلا زمینه مدیریت بهینه شهری در این استان مذهبی را فراهم کنند.

وی آمادگی شهرداری کربلا برای اهداء زمین برای استقرار دفتر شهرداری قزوین در این استان اعلام کرد.

معاون شهردار قزوین همچنین خواستار مشارکت بیشتر مدیران و متخصصان و سرمایه گذاران قزوینی در عمران و آبادنی شهر کربلا شد.