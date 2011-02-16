دولت ایران و ترکیه موانع افزایش روابط دو کشور را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود اسلامیان شامگاه سه‌شنبه در نشست بررسی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و ترکیه در جمع فعالان تجاری ایران با قدردانی از موقعیتی که به منظور افزایش ارتباطات و تبادلات بین دو تجار دو کشور ایران و ترکیه ایجاد شده است، بیان داشت: از رئیس جمهور و مسئولان کشور ترکیه که این فرصت را ایجاد کردند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

وی به نزدیکی روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: انتظار داریم با توجه به امکاناتی که در این نشست فراهم می‌شود شاهد افزایش همکاری در زمینه‌های اقتصادی بین دو کشور باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان افزود: به دلیل نگرشهای موجود بین مسئولان ایرانی و ترکی روابط اقتصادی دو کشور با وجود مشکلاتی که بوده در بخشها و زمینه‌‌های اقتصادی و تجاری دارای شرایط مثبت و خوبی بوده است.

وی ادامه داد: اصفهان به عنوان بزرگترین قطب صنعتی در کشور محسوب می‌شود و فرصتهای سرمایه‌گذاری در اصفهان فراوان است.

اسلامیان به شرایط مرکزیت اصفهان در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این شرایط سبب ارتباط با بازار 70 میلیونی کشور را برای این استان فراهم کرده و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاریهای مطلوبی است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه و سابقه خوب اصفهان در زمینه مباحث زیربنایی، تولیدی و صنعتی سبب پیش قدمی اصفهان در بسیاری از رشته‌های صنعتی و هنری شده است، افزود: همچنین این استان از نیروهای متخصص و توانمند به دلیل دارا بودن بنگاه‌های اقتصادی بهره‌مند است.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان یکی از مناطق ویژه به منظور سرمایه‌ تجاری در کشور شناخته شده، تاکید کرد: این مسئله بر اساس مطالعات سازمان برنامه کشور تعیین شده است.

وی یکی از مزیتهای اصفهان را دسترسی به معادن بسیاری به ویژه در زمینه سنگ دانست و گفت: این استان در زمینه‌های توریسم، فولاد، خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی و صنایع مرتبط زمینه‌های مطلوبی را به منظور سرمایه‌گذاری دارد.

اسلامیان با بیان اینکه مشکلات بانکی از موانع موجود برای مبادلات تجاری ایران و ترکیه است، اضافه کرد: انتظار داریم با اقدامات دولت برای تعدیل این مسئله روابط بین دو کشور توسعه یابد.

امضای تفاهمنامه اقتصادی بین اصفهان، قونیه و آنتالیا

در ادامه این نشست تفاهمنامه اقتصادی و تجاری بین اصفهان، قونیه - آنتالیا در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان مورد امضا قرار گرفت.

این تفاهمنامه اقتصادی در راستای افزایش روابط و مبادلات تجاری بین اصفهان، قونیه و آنتالیا بود.

در پایان جلسه هیئت تجاری ترکیه با بازرگانان و فعالان تجاری اصفهانی به مذاکره نشستند.