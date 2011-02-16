انگیزه اغتشاشگران برای برپایی تجمعات 25 بهمن/ دانشگاه خط مقدم شده است

حجت الاسلام محمد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم تشییع پیکر "صانع ژاله" دانشجوی بسیجی که دوشنبه 25 بهمن ماه در تجمعات غیرقانونی اغتشاشگران شهید شد افزود: این ترورها نشان دهنده نقش دانشگاههای ما در پیشرفت کشور است.

وی افزود: عوامل فتنه برای اینکه خیزش عمومی در جهان اسلام را تحت الشعاع قرار دهند تجمع 25 بهمن را مطرح کردند که این تجمع پس از 22 بهمن ماه خفتی برای جریان فتنه بود که چند صد نفر را در خیابانها بیاورند تا بتوانند حرکت مردم در 22 بهمن و خیزش عمومی در جهان اسلام را تحت الشعاع قرار دهند.

محمدیان خاطرنشان کرد: با این قتلی که انجام دادند خواستند فضای رسانه ای را تحت الشعاع قرار دهند اما ملت ما در این 32 سال به قدری از این حواث فراوان دیدند که در اراده ملت ما تاثیری نخواهد گذاشت. این مسائلی که اینها دارند مطرح می کنند بر مقاومت جوانان ما می افزاید.

تشییع "صانع ژاله" دانشجوی بسیجی که دوشنبه 25 بهمن ماه در جریان حضور اغتشاشگران در خیابانهای مرکزی تهران به ضرب گلوله منافقان شهید شد صبح امروز چهارشبه با همراهی مردم و دانشجویان از جلوی سر در دانشگاه هنر آغاز شد.