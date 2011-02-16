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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

وحیدزاده در گفتگو با مهر:

"عروسک" در شبکه نمایش خانگی بهتر دیده می‌شود

"عروسک" در شبکه نمایش خانگی بهتر دیده می‌شود

کارگردان فیلم سینمایی "عروسک" عرضه این فیلم در شبکه نمایش خانگی را راهی برای بهتر دیده شدن آن دانست.

ابراهیم وحیدزاده به خبرنگار مهر گفت: "عروسک" در اکران عمومی چندان موفق نبود، این مسئله دلایل مختلف دارد، فصل زمستان، امتحان مدارس، کم علاقه شدن مردم به فیلم‌های کمدی، بالا بودن تب جشنواره فیلم فجر و ... می‌تواند ریشه در فروش فیلم‌هایی داشته باشد که اوایل زمستان امسال اکران عمومی شدند.

وی ادامه داد: تعداد زیادی فیلم در یک مقطع زمانی روی پرده رفتند و استقبال از این فیلم‌ها کم بود، بهتر است برای شیوه اکران فیلم‌ها برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم.

کارگردان فیلم سینمایی "تاکسی نارنجی" افزود: فیلم سینمایی "عروسک" بعد از پایان اکران در تهران و شهرستان‌ها وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود، می‌توان حدس زد در شبکه نمایش خانگی فیلم بهتر دیده شود، این اتفاق برای "تاکسی نارنجی" هم افتاد و استقبال از آن در شبکه نمایش خانگی بیشتر از اکران در سینماها بود.

وحیدزاده گفت: در تهران هنوز چند سینما "عروسک" را نشان می‌دهند و اکران در شهرستان‌ها همچنان ادامه دارد، امیدوارم در روزهای پایانی سال این فیلم بیشتر مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد.

فیلم سینمایی "عروسک" با بازی بهاره رهنما، لیلا اوتادی، حسام نواب صفوی و... داستان دختری است که برای کار وارد یک شرکت می‌شود و ماجراهای عجیبی برایش به وجود می‌آید.

کد مطلب 1255042

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