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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

"گراسمن" نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان شد

"گراسمن" نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان شد

وزارت خارجه آمریکا یکی از دیپلماتهای قدیمی این کشور را به عنوان نماینده جدید کاخ سفید در پاکستان و افغانستان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "مارک گراسمن" در حالی به عنوان نماینده جدید آمریکا در افغانستان و پاکستان معرفی می شود که پیشتر اختلافاتی میان کاخ سفید و وزارت خارجه در معرفی وی به عنوان جانشین "ریچارد هالبروک" وجود داشت.

گراسمن از کارمندان قدیمی وزارت خارجه آمریکا محسوب شده و مدتی به عنوان معاون وزیر خارجه در امور اروپا و همچنین مدتی را نیز به عنوان سفیر آمریکا در ترکیه خدمت کرده است.

گراسمن در دور اول ریاست جمهوری "جرج دبلیو بوش" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی بود.

کد مطلب 1255043

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