استان قزوین آماده ساخت کارخانه آب معدنی در کربلاست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کربلا مدیران آب و فاضلاب و آب شهری استان کربلا روز سه شنبه در جلسه ای با حضور شهرد ار الوند، مدیر شهر صنعتی البرز و مدیر خدمات شهری شهرداری قزوین در خصوص تبادل تجربیات و اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهری در کربلا گفتگو کردند.

در این نشست سعید آگشته اظهار داشت: با توجه به تجربیات شهرداری در تفکیک آب شهری و خام در استان قزوین و شهر صنعتی البرز می توانیم این طرحها را در شهر کربلا نیز اجرایی کنیم.

وی افزود: در ایران قانون هدفمندی یارانه توانسته میزان مصرف آب توسط مردم را در حد قابل توجهی کاهش داده و افزایش هزینه ها و تفکیک آب خام و شرب به کاهش هزینه ها و مصرف اصولی کمک زیادی کرده است. آگشته تصریح کرد: با فرهنگسازی اصولی در حوزه مدیریت مصرف به موفقیتهای خوبی در استان قزوین دست یافته ایم که بسیاری از این دستاوردها در کربلا نیز اجرایی است.

شهردار الوند افزود: در بخش تفکیک آب خام و شرب آمادگی کامل داریم تا به استان کربلا کمک کنیم و قادریم این طرح را به صورت پایلوت در این شهر مذهبی اجرا کرده و در صورت موفقیت به سایر شهرهای عراق آن را توسعه دهیم.

آمادگی برای ساخت کارخانه آب معدنی در کربلا

وی افزود: بزودی یکی از بزرگترین واحدهای تولید آب معدنی کشور در قزوین افتتاح خواهد شد و حاضریم دانش فنی ساخت این واحد تولیدی را به کربلا منتقل کنیم.

آگشته یادآور شد: استان قزوین و شهر صنعتی البرز آمادگی دارد تا با مشارکت تجار و سرمایه گذاران کربلا نسبت به ساخت کارخانه آب معدنی در این استان اقدام کند و وارد مذاکره شود.

وی گفت: بهترین زمین خدا در کربلاست و اگر با مدیریت صحیح بتوان از توانمندی های آب و خاک بهتر استفاده کرد می توان کربلا را آباد کرد.

آگشته از مدیران بخش آب و فاضلاب کربلا دعوت کرد با سفر به قزوین از امکانات صنعتی و تصفیه خانه های مدرن ایجاد شده بازدید کنند.