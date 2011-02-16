به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در مورد برگزاری نشست اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: مطمئنا این جلسات تاثیرات مثبتی برای باشگاه و کادر فنی و حتی بازیکنان داشته و خواهد داشت زیرا در این نشست ها و در محیطی دوستانه در مورد همه چیز فراتر از همه جا بحث و تبادل نظر صورت می گیرد و خوشبختانه پیامدهای مفیدی به همراه داشته است زیرا تیمداری فقط مختص به مستطیل سبز و تمرین کردن مربوط نمی شود و باید با هماهنگی هایی که بین مسئولان باشگاه و اعضای کادر فنی صورت می گیرد تمام مسائل خرد و کلان مربوط به تیم زیر ذره بین قرار گیرد که عدم وجود حاشیه ها و رفاقت حاکم در جمع بازیکنان نیز از اینگونه تدابیر نشأت می گیرد.

وی در مورد دیدار برابر شاهین و تاثیری که بر روند پرسپولیس خواهد داشت گفت: مطمئنا در برابر بوشهر فقط به کسب هر سه امتیاز می اندیشیم و تمرینات اصلی ما جهت کسب این برتری از فردا آغاز می شود. ما باید در بوشهر ثابت کنیم پرسپولیس از توان تیمی و هجومی کافی برخوردار است و برای تک تک حریفان طرح و برنامه دارد.

علی دایی در پاسخ به این پرسش که "پشیمانی کرش برای قبول رهبری تیم ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟" گفت: دوست ندارم راجع به تیم ملی صحبت کنم و تاکنون نه در مورد آمدن کرش و نه در مورد نیامدنش اظهارنظر نکره ام. با این حال معتقدم کرش مربی بزرگی است که می تواند برای هر تیمی غنیمت باشد.





وی در مورد شکایت یک خبرنگار نیز گفت: اتفاقا از این بابت خوشحالم که فوتبال ما به درجه ای برسد که به جای بحث و گفت و گوهای مغرضانه و به سر و کله همدیگر زدن به جایگاهی برسد که همه پیگیر حل و فصل مشکلات از طریق مراجع قانونی شوند. ضمن اینکه همچنان روی حرفی که زده ام هستم که به ایشان گفتم سوال جنابعالی مرا یاد کارتون گالیور می اندازد و خیلی دوست دارم این آقا پیگیر ماجرا شود.



