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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

علی دایی:

پرسپولیس باید ثابت کند توان بالایی دارد/ نمی‌خواهم در مورد تیم ملی صحبت کنم

پرسپولیس باید ثابت کند توان بالایی دارد/ نمی‌خواهم در مورد تیم ملی صحبت کنم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: باید با پیروزی برابر شاهین بوشهر ثابت کنیم پرسپولیس از توان هجومی بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در مورد برگزاری نشست اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: مطمئنا این جلسات تاثیرات مثبتی برای باشگاه و کادر فنی و حتی بازیکنان داشته و خواهد داشت زیرا در این نشست ها و در محیطی دوستانه در مورد همه چیز فراتر از همه جا بحث و تبادل نظر صورت می گیرد و خوشبختانه پیامدهای مفیدی به همراه داشته است زیرا تیمداری فقط مختص به مستطیل سبز و تمرین کردن مربوط نمی شود و باید با هماهنگی هایی که بین مسئولان باشگاه و اعضای کادر فنی صورت می گیرد تمام مسائل خرد و کلان مربوط به تیم زیر ذره بین قرار گیرد که عدم وجود حاشیه ها و رفاقت حاکم در جمع بازیکنان نیز از اینگونه تدابیر نشأت می گیرد.

وی در مورد دیدار برابر شاهین و تاثیری که بر روند پرسپولیس خواهد داشت گفت: مطمئنا در برابر بوشهر فقط به کسب هر سه امتیاز می اندیشیم و تمرینات اصلی ما جهت کسب این برتری از فردا آغاز می شود. ما باید در بوشهر ثابت کنیم پرسپولیس از توان تیمی و هجومی کافی برخوردار است و برای تک تک حریفان طرح و برنامه دارد.
علی دایی در پاسخ به این پرسش که "پشیمانی کرش برای قبول رهبری تیم ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟" گفت: دوست ندارم راجع به تیم ملی صحبت کنم و تاکنون نه در مورد آمدن کرش و نه در مورد نیامدنش اظهارنظر نکره ام. با این حال معتقدم کرش مربی بزرگی است که می تواند برای هر تیمی غنیمت باشد.

وی در مورد شکایت یک خبرنگار نیز گفت: اتفاقا از این بابت خوشحالم که فوتبال ما به درجه ای برسد که به جای بحث و گفت و گوهای مغرضانه و به سر و کله همدیگر زدن به جایگاهی برسد که همه پیگیر حل و فصل مشکلات از طریق مراجع قانونی شوند. ضمن اینکه همچنان روی حرفی که زده ام هستم که به ایشان گفتم سوال جنابعالی مرا یاد کارتون گالیور می اندازد و خیلی دوست دارم این آقا پیگیر ماجرا شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: متاسفانه این آقا زمانی که پرسپولیس برنده می شود و خوب بازی می کند اصلا در مصاحبه های مطبوعاتی مربوط به بنده شرکت نمی کند و از مدت ها قبل و پس از شکست تیم ملی مقابل عربستان به این طرف و طی یکسالی که در پرسپولیس هستم، همه خبرنگاران حاضر در مصاحبه های مطبوعاتی واقف هستند که وی همواره سعی کرده به بهانه سوال پرسیدن و ایجاد حاشیه، عقاید خودش را با پرسش سوالات انتقادی در کنفرانس های خبری تحمیل نماید.
کد مطلب 1255045

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