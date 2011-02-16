به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعه ای که توسط انجمن رویال و محققان دانشگاه گرینوبل انجام گرفته است، گونه گیاهی Bladderwort یکی از سریعترین گیاهان گوشتخوار در جهان است که می تواند با سرعتی باورنکردنی شکار خود را به درون حفره کیسه مانندی فروبکشد. سرعت بلعیدن شکار در این گیاه کمتر از یک میلی ثانیه است از این رو این گیاه به یکی از پرسرعت ترین موجودات قلمرو گیاهان تبدیل شده است.

گیاه مشهور و حشره خوار "دیونیا" نسبت به این گیاه صد برابر کندتر است. محققان با استفاده از دوربینهای تصویربرداری پرسرعت و میکروسکوپهای قدرتمند توانستند مراحل به دام افتادن شکار را در سه دسته از گونه Bladderwort تصویربرداری کنند.

تصاویر به ثبت رسیده نشان می دهند غده موجود در هر یک از این گیاهان در ابتدا مقداری آب به بیرون پرتاب می کند که با این کار از میزان تورم تله یا همان غده کاسته و انرژی الاستیک در آن ذخیره می شود و در مرحله دوم انرژی الاستیک ذخیره شده آزاد شده و شکار به درون تله مکیده می شود.

زمانی که تارهای حساس دریچه تله گیاهی تحریک می شوند، عملیات شکار آغاز می شود و به دلیل وجود فشار درونی، دریچه تله به صورت خودکار آمادگی کشیدن اجسام به داخل را دارد. با پرتاب آب به بیرون از تله، گیاه شکار را که تارهای دریچه تله را تحریک کرده به داخل مکیده و در تله به سرعت بسته می شود و سپس آنزیمهای ترشح شده درون غده گیاه، شکار را به تدریج هضم می کند.

اغلب شکار این گیاه گوشتخوار را سخت پوستان کوچک تشکیل می دهند، اما گاه پیش می آید که جاندارانی بزرگتر مانند کرمها و یا بچه وزغ ها به دام این گیاه خونخوار افتاده و نیمی از بدن خود را از دست می دهند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، محققان معتقدند با ترکیب تصاویر به دست آمده از این مطالعه می توانند به مکانیزم دقیق شکار در این گیاه گوشتخوار پی ببرند تا در نهایت بتوانند آنچه در هنگام باز و بسته شدن دهانه تله، در سطح مولکولی گیاه رخ می دهد را دریابند. همچنین محققان باور دارند این مطالعات روزی می تواند به بهبود ابزارهای میکروفلودیک منتهی شود، ابزارهایی مانند چاپگرها و آزمایشگاه های تراشه ای که از مواد طبیعی مانند خون و DNA نمونه برداری می کنند.